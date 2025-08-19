Neta de Raul Gil diz que está proibida de falar da família por ‘ordem’ do tio

'A gente recebeu uma ordem extrajudicial vinda do meu tio, ou seja, meu próprio sangue, que a gente não pode falar sobre a família na qual a gente nasceu, cresceu, à qual a gente, supostamente, pertence', declarou Raquel Gil, citando também sua mãe, Nanci Gil, filha de Raul Gil, como destinatária da notificação.
“Estamos correndo o risco de uma ação indenizatória caso a gente fale alguma coisa e eles considerem que vai além da liberdade de expressão, mesmo que seja sobre nossa própria vida e história', completou ela, que é cantora e tradutora.
Na publicação, Raquel pediu aos fãs de Raul Gil que não façam mais questionamentos sobre a família para evitar consequências jurídicas. 'Não podemos mudar nossa família, nosso DNA, nosso sobrenome, nossos parentes próximos', lamentou.
Em 2023, a jornalista Nanci Gil, filha do apresentador, contou que foi excluída de eventos públicos com o pai. Nas redes sociais, ela disse que as desavenças com o irmão Raul Gil Júnior, o Raulzito, a deixaram de fora de homenagem ao pai no “Domingo com Hulk” e também de um especial em programa de Ronnie Von.
'Meu pai virou uma empresa para o meu irmão, e eu sou tipo uma 'sócia'. Pra quê? Vamos ficar com o dinheiro só para um', afirmou Nanci à época.
Raul Gil é um dos apresentadores mais emblemáticos da história da TV brasileira. Sua trajetória se estende desde o rádio até um dos programas de auditório mais conhecidos da país.
Filho de imigrantes espanhóis, ele nasceu no bairro do Ipiranga, em São Paulo, no dia 27 de janeiro de 1938.
Em 1957, Raul Gil participou e venceu o concurso “Calouros Toddy”, apresentado por Hebe Camargo na extinta TV Paulista, no que foi o pontapé inicial de sua carreira artística.
Em seguida, ele passou a se apresentar em circos, eventos e parques, o que lhe abriu portas para trabalhar ao lado de figuras célebres como Manuel de Nóbrega, Adoniran Barbosa e Silvio Santos.
Em 1960, sua carreira ganhou ainda mais força ao ser convidado por Sônia Ribeiro a cantar em seu programa. Após isso, ele fez sua estreia como cantor profissional no “Alegria dos Bairros”, de Geraldo Blota.
Entre os anos 1960 e 1970, Raul apresentou atrações como o “Show Riso” e o “Raul Gil Room” na extinta TV Excelsior.
O ano de 1973 marcou uma nova fase na carreira de Raul Gil com o lançamento do “Programa Raul Gil”.
A atração, inovadora para a época por combinar música, entrevistas e competições, rapidamente se tornou um ícone do entretenimento familiar brasileiro.
Desde então, o programa passou por diversas emissoras: Record, Tupi, Bandeirantes, Manchete e, por fim, o SBT, onde ficou até dezembro de 2024.
Em seu programa, Raul criou quadros que se tornaram parte da cultura popular. Entre eles estão “Para Quem Você Tira o Chapéu?”, “Jovens Talentos” e “A Melhor Idade”
Esses quadros não apenas envolveram o público com emoção e humor, como também impulsionaram carreiras de novos artistas. É o caso de Maisa Silva, entre outros talentos que despontaram ao longo dos anos.
Em março de 2024, durante uma participação no especial de Páscoa do “Domingão com Huck”, Raul anunciou sua aposentadoria.
Mas ele acabou desistindo da ideia e explicou que o retorno foi motivado pelo apoio do público e da família, além do entendimento de que 'o palco é sua vida'
Raul Gil é casado desde 1960 com a escritora Carmen Sanchez Gil, mãe de seus dois filhos: a jornalista Nanci Gil, nascida no mesmo ano, e Raul Gil Júnior, de 1965.