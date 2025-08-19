Flipar

'Poeira misteriosa' quase causou tragédia em voo da British Airways; relembre!

No dia 24 de junho de 1982, o voo British Airways 009, com 263 pessoas a bordo, enfrentou uma das situações mais críticas da história da aviação. Relembre essa história!

O voo partia de Kuala Lumpur, na Malásia, a caminho de Perth, na Austrália.

Quando sobrevoava os céus próximo a Jacarta, na Indonésia, a tripulação notou algo estranho: fumaça na cabine e um brilho misterioso nas asas.

Todos os quatro motores pararam de funcionar repentinamente a mais de 11 km de altitude, transformando o avião em um gigantesco planador.

“Senhoras e senhores, aqui quem fala é o comandante. Nós estamos com um pequeno problema. Todos os quatro motores pararam de funcionar”, anunciou o comandante Eric Moody.

A falha dos motores ocorreu após a aeronave entrar em uma nuvem de cinzas expelida pelo vulcão Galunggung, que havia entrado em erupção horas antes.

Enquanto isso, a tripulação tentava religar os motores, mas instrumentos vitais, como o indicador de velocidade, estavam comprometidos.

Sem pressurização, o copiloto Roger Greaves quase desmaiou devido a uma máscara de oxigênio defeituosa, forçando uma descida de emergência.

As cinzas abrasivas escureceram as janelas, tornando a situação ainda mais crítica, já que os pilotos não conseguiam enxergar a cidade com nitidez.

Sem empuxo, os pilotos se preparavam para um pouso de emergência no meio do oceano, à noite.

Quando o avião atingiu 3.800 metros, os motores voltaram a funcionar, para alívio de todos que estavam a bordo.

Mesmo com visibilidade comprometida, o pouso no aeroporto de Halim, em Jacarta, foi um feito de forma segura.

Ninguém morreu ou sequer se feriu nesta que ficou conhecida como uma das histórias mais tensas da história da aviação.

Uma investigação revelou que o vulcão Galunggung havia lançado uma nuvem de cinzas invisível aos radares.

O incidente levou a mudanças importantes nos protocolos de segurança aérea, como monitoramento de vulcões para evitar rotas perigosas e treinamento aprimorado para falhas múltiplas de motores.

A tripulação da British Airways foi condecorada pelo ato de bravura e por ter conseguido pousar em segurança.

Uma curiosidade sobre o caso é que dois passageiros se casaram anos depois, unidos pela experiência de quase morte.

Em 2010, uma outra erupção, a do vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, causou caos no tráfego aéreo europeu, com milhares de voos cancelados.

