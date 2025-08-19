Flipar

Morango é versátil e gostoso, mas exige atenção; saiba o motivo

O morango é um pequeno fruto vermelho, doce e suculento, cultivado e apreciado por seu sabor e valor nutricional. Mas, na mesa, é bem mais que isso. Versátil, cai bem em grande variedade de guloseimas.

O morango , originário da Europa, na verdade é considerado um pseudofruto (termo que se refere ao fruto oriundo de uma só flor).

Existem várias espécies de morango, sendo a fragaria a mais comum, cultivada em várias partes do mundo.

O morango é uma fruta rica em vitamina C, A, E, B5 e B6, além de potássio, cálcio, ferro, selênio e magnésio.

O morango possui poucas calorias e contém boa concentração de água e fibras, o que ajuda a aumentar a sensação de saciedade entre as refeições.

Os morangos também são ricos em flavonoides, importantes agentes antioxidantes no organismo dos seres humanos.

O consumo do morango ajuda a diminuir o colesterol, melhorar a capacidade cognitiva e prevenir doenças como Alzheimer e câncer.

Além disso, o morango equilibra os níveis de açúcar no sangue, sendo uma fruta ideal para incluir nas dietas para baixar o peso e controlar a diabetes.

O morango também auxilia no bom funcionamento do sistema digestivo e no processo de cicatrização de ferimentos, além de ter ação anti-inflamatória.

Além desses benefícios, ainda controla a pressão arterial, regula o açúcar no sangue, ajuda a manter a pele firme e ajuda no fortalecimento do sistema imunológico.

No entanto, antes de consumir a fruta, é importante lavar e desinfetar bem o morango, pois é um dos alimentos que mais recebem agrotóxicos.

Por ser muito frágil e sensível, exige um controle maior para combater as pragas. Além disso, os pequenos furinhos facilitam o acúmulo de resíduos químicos.

Essa fruta pode ser consumida de diferentes maneiras, tanto em sua forma natural como incluída em sucos, vitaminas, iogurtes ou saladas.

O morango é uma das frutas que mais combinam com o leite, o que abre um leque de possibilidades, sendo ingrediente frequente de sobremesas cremosas.

Da mesma forma, é um sabor muito difundido em produtos matinais, gelatinas e geleias tanto por empresas de fabricação em massa como por microempreendedores.

O morango é uma das frutas mais versáteis para a produção de doces e biscoitos em escala industrial. E também para bolos e tortas, com recheios ou coberturas apreciados por muitos consumidores.

Por ser uma fruta bonita, também é largamente usado em confeitarias para a produção artesanal de guloseimas que, além de saborosas, ficam lindamente decoradas à mesa.

Agora vamos falar dos maiores produtores dessa fruta que é tão procurada pelos consumidores tanto pelos benefícios quanto pelo gosto e a versatilidade de uso na cozinha.

A China é o maior produtor mundial de morangos, com uma produção de 3,3 milhões de toneladas. Na sequência aparecem os Estados Unidos com 1 milhão de toneladas e pelo Egito com 597 mil toneladas.

Outros produtores notáveis ??de morango no mundo são a Turquia, Espanha, Rússia, Polônia e Marrocos, além do Brasil , que também tem uma grande produção da fruta.

No Brasil, o estado de Minas Gerais é o principal produtor de morangos respondendo por 41,4% (15,581 mil toneladas) do total.

Em seguida aparecem os estados do Rio Grande do Sul, com 25,6% (9,643 mil toneladas), e de SÃ£o Paulo, com 15,4% (5,8 mil toneladas).

