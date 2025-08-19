Flipar

Tutankamon: 'maldição' do faraó menino desencadeou sucessão de mortes após descoberta da tumba

O dia 26 de novembro de 1922 ficou marcado por uma das descobertas mais importantes da Arqueologia . Naquele dia, o arqueólogo Howard Carter entrou na tumba de Tutankamon, no Egito.

Harry Burton wikimedia commons

O faraó jovem, que reinou há mais de 3.300 anos e morreu precocemente, aos 19 anos, estava numa das tumbas mais bem preservadas do Egito, o que alavancou os estudos de Arqueologia

Harry Burton wikimedia commons

Mas havia um porém: diz a lenda que começava ali uma 'maldição'. Ao longo de 6 anos seguintes, 35 pessoas ligadas à descoberta morreram, inclusive o próprio Howard Carter.

domínio público

Numa das paredes havia uma inscrição em tom ameaçador de uma profecia macabra avisando que quem prejudicasse o 'sono' do faraó seria punido.

domínio público

Atualmente, pesquisadores afirmam que várias mortes foram provocadas por fungos venenosos que proliferaram dentro da tumba. Mas a lenda da maldição persiste.

Maynard Owen Williams wikimedia commons

No túmulo de Carter, no Putney Vale Cemetery, em Londres, está escrito: 'Que seu espírito viva, que você passe milhões de anos, você que ama Tebas, sentado com seu rosto ao vento norte, seus olhos contemplando a felicidade', uma citação tirada do Cálice dos Desejos de Tutancâmon.

Deeday-UK wikimedia commons

E seu vínculo ao faraó menino é tão histórico que, no local em que ele viveu, na 19 Collingham Gardens, Kensington, Londres,há um aviso: 'Aqui viveu o egiptólogo e descobridor da tumba de Tutankamon'.

Edwardx - wikimedia commons

A tumba de Tutankamon passou por uma restauração entre 2009 e 2019, com uma interrupção durante a Revolução Egípcia de 2011.

divulgação Egp viagens

Especialistas fizeram um trabalho minucioso para recuperar e proteger o patrimônio após quase um século de visitação

kerttu - pixabay

Na restauração, os especialistas descobriram que as manchas marrons na pintura nas paredes são formadas por organismos microscópicos mortos há muito tempo. Não poderiam ser retirados sem afetar a pintura. Mas não são uma ameaça

divulgação Egp viagens

A tumba agora contém a múmia do faraó em uma caixa de vidro, assim como o seu sarcófago exterior, feito de madeira dourada.

divulgação Egp Viagens

O trabalho exigiu a retirada temporária da múmia e Agnew lembrou da maldição: 'Foi 'aterrorizante. Doze homens carregando a múmia rampa acima. Eu disse: se alguém escorregar, a múmia irá deslizar e matar alguém', brincou.

Alexandra Koch - pixabay

A tumba de Tutankamon fica no Vale dos Reis, uma vasta região de areia destinada no Antigo Egito ao descanso eterno dos poderosos. O vale fica próximo a Luxor, na margem oeste do Rio Nilo

Ron Porter - pixabay

Na tumba foram encontrados cerca de 5 mil objetos que se tornaram tesouros históricos. A maioria está no Museu Nacional do Cairo

Walaa wikimedia commons

Historicamente, Tutankamon não teve a relevância de faraós que reinaram por décadas, com superpoder, como Ramsés II.

Nadine Doerlé - pixabay

Mas tornou-se o mais emblemático por ser o primeiro cuja tumba foi descoberta intacta nos tempos modernos, pois as anteriores haviam sido violadas durante séculos.

divulgação Egp Viagens

Ele assumiu o poder aos 10 anos e, por isso, é chamado de Faraó Menino. Foi rei no período entre 1332 e 1323 a.C Por meio de pesquisas computadorizadas, cientistas descobriram o verdadeiro semblante de Tutankamon.

divulgação

As pesquisas também mostraram que, a despeito da fama de maldição, o jovem Tut, na verdade, sofreu bastante . Ele morreu de malária, contraída após uma lesão grave na perna

domínio público

A máscara mortuária de Tutankamon, de 54 cm de altura, é uma das peças arqueológicas mais famosas do mundo

Tammy Cuff - pixabay

Feita de ouro, tem pedras semipreciosas incrustadas para os detalhes dos olhos e das sobrancelhas, do colar e da serpente; e pasta de vidro colorido, que imita o lápis-lazúli, a pedra espiritual dos faraós.

W.Wolny- wikipedia commons

