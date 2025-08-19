Os aperitivos mais cotados em cada país; qual é o seu preferido?

O hábito de fazer aperitivos remonta a tempos antigos, mas se popularizou na Europa, especialmente na França, durante o século XIX.
Os aperitivos foram criados para estimular o apetite antes das refeições. Com o tempo, essa prática se expandiu, incorporando uma variedade de petiscos e bebidas que não dependem de uma refeição posterior.
Hoje, os aperitivos são uma parte comum de muitas refeições sociais e festividades ao redor do mundo. E vários países têm tradições fortes em relação a esses pratos fartos de pequenas guloseimas para petiscar.
Na Espanha, os 'tapas' são pequenos pratos que podem incluir azeitonas, queijos, jamón, e frutos do mar. O hábito de compartilhar tapas reflete a cultura social e a convivência.
Na França, os 'apéritifs' são bebidas e petiscos que antecedem a refeição, como queijos, patês e baguetes, promovendo um momento de confraternização.
Em Portugal, os 'petiscos' são semelhantes às tapas espanholas e podem incluir sardinhas, chouriço e queijos, muitas vezes acompanhados de vinho.
No México, os 'botanas' são petiscos como guacamole, nachos e quesadillas, consumidos em festas e reuniões, incentivando a interação social.
Na Grécia, os 'meze' incluem uma variedade de pratos pequenos, como tzatziki, azeitonas, e pães, servidos com ou sem álcool.
Na Turquia, os 'mezze' são petiscos variados, como hummus, baba ghanoush, e vinagrete de berinjela, frequentemente compartilhados em refeições.
No Japão, os 'izakaya' servem pequenos pratos como edamame, sashimi e tempura, acompanhados de bebidas como saquê.
Rússia: Os 'zakuski' são aperitivos que incluem arenque, salame e pães, servidos antes da vodka.
Na Suécia, o'smörgåsbord' é um buffet com uma variedade de pratos frios e quentes, incluindo arenque, carnes e pães.
Na Argentina, os 'picadas' consistem em uma seleção de queijos, embutidos e pães, geralmente consumidos com vinho.