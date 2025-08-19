Flipar

'Explosão de calor' repentina assusta banhistas em praia da Espanha; entenda o fenômeno

Um fenÃŽmeno meteorolÃ³gico raro e violento, conhecido como 'explosÃ£o de calor', atingiu as praias da costa de Granada, no sul da Espanha, neste domingo (17 de agosto).

O evento causou um aumento sÃºbito da temperatura para mais de 40Â°C e ventos com rajadas de quase 90 km/h.

O fenômeno repentino causou pânico entre banhistas em Torrenueva Costa e Carchuna, arrastando pessoas e objetos para o mar.

A Guarda Civil e embarcações de resgate conseguiram salvar várias pessoas, contando também com apoio de helicóptero e embarcação de busca.

A ventania foi tão forte que boias, colchões infláveis e pranchas foram recuperados a quilômetros de distância da praia.

Segundo a AgÃªncia MeteorolÃ³gica da Espanha (Aemet), uma explosÃ£o de calor ocorre quando correntes de ar descem de forma abrupta, comprimindo e aquecendo o ar, o que explica as rajadas e o calor extremo repentino.

SÃ£o espaÃ§os pÃºblicos comunitÃ¡rios (como bibliotecas, escolas e praÃ§as) climatizados, com Ã¡reas de descanso e Ã¡gua, destinados a oferecer alÃ­vio tÃ©rmico Ã  populaÃ§Ã£o, especialmente aos grupos mais vulnerÃ¡veis.

Em Barcelona, o programa iniciado em 2019 já conta com mais de 400 espaços climatizados e acessíveis.

Em Paris, foi desenvolvido o projeto “Oásis”, que transforma pátios escolares em áreas verdes.

Especialistas destacam a importância desses refúgios como política pública de adaptação, embora sejam medidas paliativas que não atuam diretamente nas causas das mudanças climáticas.

Barcelona definiu como meta que até 2030 todos os moradores tenham um refúgio climático a cinco minutos de casa.

Em 2022, uma onda de calor extremo causou mais de 60 mil mortes em países da Europa.

Na América Latina, Medellín, na Colômbia e Santiago do Chile já implementaram praças, áreas arborizadas e parques com bastante sombra e água na tentativa de amenizar o calor.

No Brasil, Belo Horizonte deu um passo inicial em 2024 com um projeto inspirado no modelo europeu. A ideia é disponibilizar água potável gratuita para a população em situações de muito calor.

Porém, a política ainda é incipiente e carece de escala nacional, mesmo com a crescente frequência de calor extremo no país.

Atualmente, a UniÃ£o Europeia destina uma verba significativa para iniciativas ligadas ao clima: 35% de um orÃ§amento de â?¬ 95,5 bilhÃµes (cerca de R$ 630 bilhÃµes).

