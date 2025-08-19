Mansão em forma de 'toca de Hobbit' está à venda em Los Angeles

O imóvel reúne dez quartos e nove banheiros, distribuídos em unidades multifamiliares. Entre os destaques estão telhados curvos, paredes de pedra, tetos abobadados, móveis esculpidos à mão e detalhes náuticos, como cozinhas compactas e puxadores feitos de corda.
Reconhecida como marco cultural de Los Angeles desde 1996, a residência é um ícone da arquitetura “storybook”. Situada próxima a grandes estúdios de cinema, a casa oferece atmosfera lúdica, lembrando cenários de filmes clássicos.
Além dos dormitórios e banheiros, a “Hobbit House” conta com salas de estar amplas, adornadas com lareiras de pedra e janelas em arco que reforçam o clima medieval. O projeto privilegia a madeira em acabamentos artesanais, criando um ambiente acolhedor e único.
A área externa traz jardim arborizado e um lago ornamental que serve como ponto central da decoração. Há ainda um bar em estilo pub e espaços de convivência que ampliam a proposta de casa temática, mesclando conforto moderno com fantasia arquitetônica.
O formato de casa de hobbit sempre atrai atenção. Existem alguns hotéis que, inspirados no filme, criaram esse tipo de hospedagem. Em Pomerode (SC), por exemplo, há opção para turistas que querem vivenciar a experiência do 'Senhor dos Anéis'.
Curiosamente, um dos cenários usados nas filmagens de 'O Senhor dos Anéis' existe de verdade. O lugarejo de Hobbiton fica na Nova Zelândia e, no começo, era apenas um local onde a produção erguia fachadas para o filme, que eram desmontadas em seguida.
Com o sucesso de Senhor dos Anéis e a realização de sequências - inclusive de filmes específicos sobre a saga dos Hobbits - a produção pediu para usar novamente a região como cenário. Mas, aí, os donos do terreno exigiram que o cenário fosse definitivo, para servir de atração turística.
Hobbiton fica a 9 km a oeste de Hinuera e 10 km ao sudeste de Matamata, em Waikato. Uma área que se destaca pela beleza natural, onde as pessoas fazem caminhadas e atividades de recreação em meio ao cenário verde e com ar puro.
Quando o cineasta Peter Jackson procurava por uma locação para fazer as gravações de Senhor dos Anéis, ele descobriu a região durante um sobrevoo em 1998. A área, inclusive, tem um lago que eles poderiam fingir, no filme, que era o rio mencionado na obra.
Então houve uma negociação com a família proprietária da fazenda e foi construída uma estrada de acesso de 1,5 km, além das fachadas das tocas de Hobbit. Hoje, portanto, já há tocas com um interior verdadeiro, refletindo a decoração dos seres imaginados por Tolkien.
O interior das 'tocas' foi recriado pelos mesmos ilustradores e designers que trabalharam nos filmes e, por isso, o ambiente evoca o espírito acolhedor de uma casa de hobbit.
Diretor de 'O Senhos dos Anéis', Peter Jackson afirmou que Hobbiton continua sendo seu local preferido dos filmes e se mostrou feliz pela visitação: 'Parece que foi retirado diretamente das páginas do livro de Tolkien'.
Agora a visitação dentro das “Tocas de Hobbit” passou a fazer parte do roteiro de turismo de Hobbiton.
Cada casa de hobbit apresenta hall de entrada, quartos, banheiro, cozinha, sala de jantar, despensa e sala de estar, ou o chamado 'labirinto de salas totalmente temáticas'.
O passeio custa $120 NZ (R$ 368) para maiores de idade e $60 NZ (R$ 184) para menores.
Em 2001, foi lançado o primeiro filme da trilogia 'O Senhor dos Anéis', chamado de 'A Sociedade do Anel', dirigido por Peter Jackson e com base na obra-prima homônima de J.R.R.Tolkien.
O filme narra a procura do Senhor do Escuro Sauron por um anel, que está com o hobbit Frodo Bolseiro (Elijah Wood). O destino da Terra-Média está em risco e depende de Frodo e mais oito companheiros, que formam a Sociedade do Anel.
No ano seguinte, em 2002, foi lançada a continuação da trilogia, intitulada 'O Senhor dos Anéis - As Duas Torres'.
Nesta continuação, Frodo e seus amigos continuam se esforçando para destruir o Anel. Frodo e Sam descobrem que estão sendo seguidos pelo misterioso Gollum. Enquanto isso, Aragorn, o elfo e arqueiro Legolas e o anão Gimli chegam ao reino de Rohan, onde o rei Theoden foi vítima de uma maldição mortal de Saruman.
A trilogia 'O Senhor dos Anéis' se encerra em 2003 com o lançamento de 'O Retorno do Rei'.
Neste final, Sauron planeja um grande ataque a Minas Tirith, o que faz com que Gandalf e Pippin partam para o local na intenção de ajudar a resistência. Enquanto isso, Frodo, Sam e Gollum seguem sua viagem rumo à Montanha da Perdição, para destruir o Um Anel.
Com o sucesso absoluto de 'O Senhor dos Anéis', Peter Jackson dirigiu mais uma trilogia, chamada 'O Hobbit', com foco nesses seres baixinhos e de pés grandes que são parte fundamental da saga.
Em 2012, foi lançado 'O Hobbit: Uma Jornada Inesperada'. Bilbo Bolseiro (Martin Freeman), que vive uma vida pacata no condado, recebe a visita do mago Gandalf, o cinzento (Ian McKellen), que lhe promete uma aventura como nunca antes vista.
A sequência da trilogia é 'O Hobbit: A Desolação de Smaug', lançada em 2013. Bilbo Bolseiro segue em direção à Montanha Solitária, onde deverá ajudar seus companheiros a retomar a Pedra de Arken.
Por fim, em 2014, o fim da trilogia chega com 'O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos', com Bilbo Bolseiro e Gandalf tentando impedir uma guerra travada na Terceira Era entre Homens do lago, Anões das colinas de ferro, Elfos da floresta, Goblins e Wargs.
A Nova Zelândia, onde ficam as 'Tocas de hobbit', é um país na Oceania, com notável isolamento (fica a 2 mil km da Austrália) e famoso por sua paisagem única, com colinas, grandes rochedos, lagos e praias espetaculares.