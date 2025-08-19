Flipar Mansão em forma de 'toca de Hobbit' está à venda em Los Angeles Uma casa conhecida como “Hobbit House”, em Culver City, Los Angeles, está à venda por cerca de R$ 4 milhões (US$ 1,95 milhão). Construída pelo artista da Disney Lawrence Joseph entre as décadas de 1940 e 1970, a propriedade aparece pela primeira vez no mercado. Por Flipar

Divulgação CWTAR/Realtor