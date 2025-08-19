Belas construções que se destacam na paisagem da Nova Zelândia

Muitas são marcos nacionais e contam a história do desenvolvimento neozelandês. Veja algumas marcantes.
Parlamento da Nova Zelândia (Beehive) (1979) O edifício em formato de colmeia, localizado em Wellington, é a sede do governo neozelandês. Sua arquitetura única simboliza a modernização da política do país e abriga o gabinete do primeiro-ministro.
Old Government Buildings (1876) Também localizado em Wellington, é uma das maiores estruturas de madeira do mundo. Construído para abrigar o governo colonial, hoje é parte da Universidade Victoria e um marco arquitetônico.
Christchurch Cathedral (1864) Um dos marcos histÃ³ricos mais importantes de Christchurch, foi severamente danificado por terremotos. Sua reconstruÃ§Ã£o em andamento representa a resiliÃªncia da cidade e a importÃ¢ncia do patrimÃŽnio neozelandÃªs.
Auckland War Memorial Museum (1929) Situado no alto do Auckland Domain, combina exposições sobre guerra, história maori e história natural. Além de ser um museu, funciona como memorial para os soldados neozelandeses que serviram em conflitos mundiais.
Dunedin Railway Station (1906) Conhecida por sua arquitetura flamenga e detalhes ornamentais, já foi uma das estações ferroviárias mais movimentadas do país. Hoje, é um importante ponto turístico e abriga eventos culturais.
Larnach Castle (1871) O único castelo da Nova Zelândia, localizado em Otago, foi construído pelo político William Larnach. Rodeado por belos jardins, representa o luxo da era vitoriana e é uma das principais atrações turísticas da região.
Sky Tower (1997) Com 328 metros de altura, Ã© o edifÃcio mais alto do HemisfÃ©rio Sul e um dos sÃmbolos de Auckland. AlÃ©m de funcionar como torre de telecomunicaÃ§Ãµes, oferece vistas panorÃ¢micas e atividades radicais, como o SkyJump.
St. Paul’s Cathedral (1964) Localizada em Wellington, é um dos principais templos anglicanos da Nova Zelândia. Sua arquitetura moderna e imponente faz dela um marco religioso e cultural importante.
Te Papa Tongarewa (1998) O Museu Nacional da Nova Zelândia, em Wellington, é referência em cultura maori e história do país. Com exposições interativas e um vasto acervo, atrai milhões de visitantes todos os anos.
Government House (1910) Residência oficial do Governador-Geral da Nova Zelândia, localizada em Wellington. Sua construção representa o poder do Estado e é usada para eventos diplomáticos e cerimônias oficiais.
Nelson Cathedral (1925-1965) Localizada na cidade de Nelson, combina elementos góticos e modernos em sua arquitetura. É um importante centro religioso e um símbolo da história da cidade.
Napier Art Deco Buildings (1930s) Após um terremoto devastador, Napier foi reconstruída em estilo art déco, tornando-se um dos melhores exemplos desse movimento arquitetônico. Hoje, a cidade é um destino turístico famoso por sua arquitetura única.