Decoração de festa de Bruna Marquezine vira piada nas redes: 'Brega'

O evento, que aconteceu na icônica Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, reuniu cerca de 200 convidados e contou com shows de Thiaguinho e Zeca Pagodinho.
Entre um buffet sofisticado, bolos temáticos e três mudanças de look da aniversariante, a decoração parece não ter agradado muito os internautas.
Inspirada na estética medieval, a festa tinha estofados em verde, toalhas e cortinas rosadas, castiçais altos com velas, mesas baixas e louças na cor prata.
Muitos fãs não aprovaram o resultado e criticaram o visual da festa. 'Eita, decoração feia da p*', disse um. 'Parece aquelas festas vampirescas de filme', zombou outro.
Outros seguidores disseram que a decoração estava 'brega' e 'deselegante'. 'Se isso é luxo, eu tenho zero gosto. Parece filme de terror', comentou uma internauta.
Ao contrário da decoração, o local escolhido para a realização da festa, a Ilha Fiscal, é um dos mais prestigiados do Rio de Janeiro.
A Ilha é um dos pontos turísticos mais emblemáticos do estado do Rio, conhecida principalmente por abrigar o último grande baile do Império antes da Proclamação da República, em 1889.
Localizada estrategicamente na entrada do porto do Rio de Janeiro, bem ao lado do atual Museu Naval, ela é conhecida por seu imponente palácio em estilo neogótico.
O castelo foi projetado pelo arquiteto Adolpho José Del Vecchio e inaugurado em 1889, pouco antes do fim do regime monárquico.
Originalmente, a ilha servia como posto de fiscalização aduaneira, daí o nome “Fiscal”, já que era o local responsável por monitorar e controlar a entrada de mercadorias no porto do Rio de Janeiro.
Com o tempo, sua função foi se transformando, especialmente após a República, quando passou a ser usada pela Marinha do Brasil para diferentes atividades administrativas e culturais.
Hoje, a Ilha Fiscal integra o Complexo Cultural da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM).
O local funciona como museu e espaço de visitação, com exposições permanentes sobre a história naval brasileira e a vida no período imperial.
O famoso baile oferecido pelo imperador Dom Pedro II foi em homenagem aos oficiais do navio chileno Esmeralda, poucos dias antes da queda da monarquia.
Além de seu valor histórico, a Ilha Fiscal é um cartão-postal pela localização privilegiada.
Do seu entorno é possível apreciar uma vista ampla da Baía de Guanabara, incluindo a Ponte Rio–Niterói, o Pão de Açúcar e o centro da cidade.
O acesso à ilha pode ser feito de barco ou micro-ônibus, em passeios organizados pela Marinha. O trajeto dura em média 20 minutos.
O local também já foi palco de eventos culturais, festas de casamento de famosos e videoclipes.