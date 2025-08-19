Filho de Renato Russo notifica Partido Novo por uso desautorizado de música do pai

A canção foi tocada durante o lançamento da pré-candidatura de Romeu Zema à Presidência, no último dia 16 de agosto, no evento oficial da legenda. Manfredini disse que, mesmo que o partido tivesse pedido autorização, seria negada, pois seu pai não compactuava com a extrema direita.
Saiiba a história de Renato, que nasceu no dia 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro. Renato Manfredini Júnior tornou-se cantor e compositor conhecido como Renato Russo.
Um dos principais nomes da música brasileira entre as décadas de 80 e 90, Renato Russo foi fundador e vocalista da banda Legião Urbana. Saiba a seguir mais detalhes de vida e obra do artista, morto em 1996, aos 36 anos.
Filho de um casal paranaense - o economista Renato Manfredini e a professora de inglês Maria do Carmo de Oliveira -, Renato Russo nasceu na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro.
Na infância, o cantor chegou a viver um tempo em Nova York, nos Estados Unidos, durante o período em que o pai foi trabalhar na América do Norte.
Quando tinha 13 anos, Renato foi morar com a família em Brasília, onde passou a adolescência e deu seus primeiros passos na carreira musical.
Aos 15 anos, foi acometido por uma grave e rara doença óssea chamada epifisiólise, que o deixou seis meses acamado. Nesse período, estabeleceu uma forte relação com a música e a poesia.
Renato Russo foi professor de língua e literatura inglesa por três anos e também se dedicou à profissão de repórter e apresentador de um programa de rádio quando cursava jornalismo na Universidade de Brasília.
Entre 1978 e 1981, Renato Russo iniciou sua carreira musical com a banda de punk rock Aborto Elétrico. Na formação, ele foi vocalista e baixista ao lado de Fê Lemos, na bateria, e André Pretorius, na guitarra.
Mais tarde, Ico Ouro Preto, irmão de Dinho Ouro Preto (famoso vocalista do Capital Inicial), assumiu a guitarra. São da época do Aborto Elétrico canções que se tornariam célebres, como “Que País é Esse?”, “Veraneio Vascaína” e “Música Urbana”.
Em 1981, a banda se separou após desentendimentos entre Renato Russo e Fê Lemos. Na sequência, o vocalista faria apresentações solo e depois formaria a Legião Urbana, banda que o consagraria nacionalmente.
A Legião Urbana foi criada por Renato Russo e o baterista Marcelo Bonfá. Em sua formação mais conhecida, a banda contou com o guitarrista Dado Villa-Lobos e o baixista Renato Rocha.
A banda sofreu grande influência de grupos do chamado pós-punk que despontaram no período, como The Cure e The Smiths. Seus vocalistas, Robert Smith e Morrissey, respectivamente, foram importantes inspirações para Renato.
Os álbuns “Legião Urbana”, de 1985, e “Dois”, de 1986, foram listados entre os 100 melhores da música brasileira no século 20 em eleição da revista Rolling Stone Brasil.
O disco de 1985, o primeiro da banda e lançado pela EMI, tem faixas que se tornaram clássicos do repertório da Legião Urbana como “Será” e “Geração Coca-Cola”.
Já o álbum “Dois” tem “Eduardo e Mônica”, “Tempo Perdido”, entre outras canções importantes da banda.
Porém, o disco de maior sucesso comercial da banda liderada por Renato Russo foi “As Quatro Estações”, de 1989, que vendeu mais de 2,5 milhões de cópias. Entre suas faixas estão “Pais e Filhos”, “Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto” e “Meninos e Meninas”.
O talento, a poesia e as atitudes de Renato Russo o tornaram um ícone do rock brasileiro. As letras e posicionamentos do artista, que cresceu durante a ditadura militar, marcaram uma geração.
Renato Russo morreu no dia 11 de outubro de 1996 vítima de complicações decorrentes da Aids. Ele foi diagnosticado com o vírus do HIV seis anos antes.
Nos últimos anos, filmes sobre Renato Russo e a Legião Urbana, ou inspirados em canções do artista, fizeram sucesso. São os casos de “Somos Tão Jovens” (2013), de Antônio Carlos Fontoura, “Faroeste Caboclo” (também de 2013), de René Sampaio, com Fabrício Boliveira e Isis Valverde no elenco, e 'Eduardo e Mônica' (2020), de René Sampaio.