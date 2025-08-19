Flipar Sabia dessa? Maior pomar de jabuticaba do mundo fica no Brasil e produz vinho da fruta A cidade de Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia, tem o maior pomar de jabuticaba do mundo. Fica na Fazenda Jabuticabal, no distrito de Nova Fátima. O local já faz parte do imaginário do estado e é aberta para visitação na temporada de jabuticabas, entre o início de setembro e meados de outubro. Por Flipar