Flipar Símbolos nas etiquetas das roupas são importantes; saiba os significados Muitas pessoas arrancam as etiquetas das roupas e não consideram que os seus símbolos ajudam a manter a qualidade do vestuário com o tempo e a não estragar uma peça no momento de lavagem ou passá-la. Por Flipar

Reprodução de Facebook Lavanderia do Shopping