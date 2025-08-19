Flipar Esculturas tão excêntricas que não passam despercebidas Uma escultura é considerada uma obra de arte porque causa uma reação no público. Cada artista usa sua forma de enxergar o mundo para criá-las e há múltiplos jeitos de criação. No entanto, mesmo com tantos estilos diferentes, algumas delas chamam mais a atenção pela excentricidade. Confira alguns exemplos que estão espalhadas pelo mundo! Por Flipar

PublicDomainPictures pixabay