Mundo tem mais de 500 espécies de primatas: conheça os maiores

Atualmente existem 521 espécies de primatas no planeta. Dentre elas, estão alguns dos maiores do mundo!
Alguns macacos e babuínos, como o mandril e o papio ursinus, possuem grande estatura. Entretanto, os maiores primatas do mundo fazem parte de outro grupo de primatas, os Hominídeos.
Este grupo de grandes primatas, que inclui os seres humanos, evoluiu de um ancestral comum, que viveu entre 8 e 6 milhões de anos atrás e provavelmente era um primata de pequeno porte, similar aos atuais gibões.
De modo geral, os primatas apresentam os níveis mais altos de dimorfismo entre os mamíferos. Ou seja, as características físicas são bastante diferentes entre machos e fêmeas.
Por isso, as dimensões corporais incluídas na lista a seguir se referem a espécies masculinas. Confira a seguir os cinco maiores!
O Orangotango-de-tapanuli (Pongo tapanuliensis) é da ilha de Sumatra, na região chamada Batang Toru, na Indonésia. Infelizmente, menos de 800 espécimes restaram ali, restritos às florestas tropicais fragmentadas dessa região.
Podendo pesar entre 40 e 90 quilos, o Pongo tapanuliensis alcança uma estatura de 1,1 e 1,37 metro quando em pé. Eles são identificados como tendo cabeças menores e faces mais achatadas em comparação com as outras duas espécies de orangotangos.
O Orangotango-de-bornéu (Pongo pygmaeus) é uma espécie nativa de Bornéu, como seu nome indica, habitando as províncias de Sabá e Sarawak, na Malásia, além do estado indonésio de Kalimantan. Ele pesa entre 30 e 100 quilos, e mede entre 1,0 e 1,4 metro.
Assim como as outras duas espécies de orangotango, o Pongo pygmaeus costuma ver seus indivíduos solitários – a não ser pelas mães, acompanhadas de seus filhotes. Sua dieta consiste em 60% de frutas, com outros alimentos incluindo folhas, sementes, cascas de árvores, insetos e ovos.
O Orangotango-de-sumatra (Pongo abelii) é quase exclusivamente arbóreo, vivendo entre as árvores das florestas tropicais. A espécie era distribuída por toda a ilha de Sumatra, além de Java e no Bornéu. Atualmente, está restrita ao norte da Sumatra, nas províncias Sumatra Setentrional e Achém.
Quanto ao seu tamanho, o Orangotango-de-sumatra pode pesar entre 45 e 90 quilos, com uma estatura que varia entre 90 centímetros a 1,7 metro.
O macaco Maurice, querido do público na franquia 'O Planeta dos Macacos' - uma espécie de conselheiro do líder Cesar - é um orangotango. E no filme sobre a guerra protege a menina encontrada na selva.
Os Gorilas-da-montanha (Gorilla beringei beringei) vivem em florestas no alto das montanhas, em altitudes entre 2,4 mil e 4 mil metros. Eles têm pelagem mais grossa em comparação com outros grandes primatas. Isso ajuda a sobreviver em um habitat onde as temperaturas frequentemente caem abaixo de zero.
Em pé, o Gorilla beringei beringei pode medir entre 1,2 e 1,76 metro, pesando entre 130 a 200 quilos. Eles são encontrados na África Central, no sudoeste de Uganda, no noroeste de Ruanda, e no leste da República Democrática do Congo.
Os gorilas da montanha são uma espécie que inspirou o filme 'Nas montanhas dos gorilas', estrelado por Sigouney Weaver, em 1988.
O filme se baseia na vida real da pesquisadora Dian Fossey, que viveu durante anos na selva, convivendo e estudando os primatas. Ela foi assassinada por exploradores que matavam os animais para comércio.
O maior primata do mundo, o Gorila-de-grauer (Gorilla beringei graueri), distingue-se dos outros gorilas por seu corpo robusto, mãos grandes e focinho curto.
Ao contrário dos orangotangos, gorilas costumam ficar no solo, apesar de também conseguirem subir em árvores – e esta espécie não é exceção.
Endêmico das florestas tropicais da República Democrática do Congo, o Gorila-de-grauer pode chegar a 1,95 metro de altura, pesando entre 150 a 210 quilos.