Mila Kunis revela sacrifícios extremos para papel em ‘Cisne Negro’: ‘Muita dança e pouca comida’

Em entrevista à revista “Vogue”, a atriz Mila Kunis revelou os desafios físicos a que se submeteu durante a preparação para seu papel no filme “Cisne Negro”, sucesso em 2010.

Para interpretar Lily, uma bailarina profissional, Kunis revelou que sua rotina envolveu intensa prática de dança e uma dieta extremamente restritiva.

“Minha preparação consistiu em muita dança e pouca comida. Sei que não deveria dizer isso, mas é a verdade”, afirmou.

Ela relatou que manteve uma dieta à base de caldos enquanto dançava até 12 horas por dia. Inicialmente, o período de treinamento seria de três meses, mas acabou estendido para seis meses devido a atrasos no financiamento do filme.

Além das rígidas restrições alimentares, Kunis enfrentou lesões físicas durante as filmagens, incluindo hematomas nas costelas e um deslocamento de ombro. Ela contou que o diretor Darren Aronofsky a encaminhou para um acupunturista, o que a ajudou a se recuperar.

Kunis também mencionou que a experiência deixou marcas duradouras em seu corpo, com mudanças significativas em sua forma física.

“Cisne Negro” tornou-se um marco na carreira de Kunis e também de Natalie Portman, que interpretou a protagonista Nina Sayers e levou o Oscar de Melhor Atriz pelo papel.

O filme, que explora a busca obsessiva pela perfeição artística, foi aclamado pela crítica e arrecadou quase US$ 330 milhões mundialmente.

Pela performance, Mila Kunis foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante e ao Prêmio Marcello Mastroianni de Melhor Atriz Revelação no Festival de Veneza.

Milena Markovna Kunis nasceu em 14 de agosto de 1983, em Chernivtsi, que na época fazia parte da União Soviética e hoje é território da Ucrânia. Ela emigrou com a família para os Estados Unidos ainda criança, estabelecendo-se em Los Angeles.

Desde cedo, ela demonstrou interesse pelas artes cênicas, iniciando sua trajetória artística aos 14 anos, quando conseguiu seu primeiro papel na televisão.

O grande destaque de Kunis veio com a série “That ’70s Show” - 1998–2006 -, na qual interpretou Jackie Burkhart. O papel não apenas a consolidou como atriz, mas também mostrou seu talento para a comédia e sua capacidade de se conectar com o público jovem.

Paralelamente, Mila se destacou no universo da animação como a voz de Meg Griffin na série “Family Guy”, um papel que mantém até hoje.

Sua carreira cinematográfica ganhou impulso no início dos anos 2000, com participações em filmes como “Ressaca do Amor” e “O Livro de Eli”.

Mas foi com “Cisne Negro”, em 2010, que Mila mostrou toda sua versatilidade e comprometimento artístico.

Além de “Cisne Negro”, Mila Kunis também brilhou em comédias de sucesso como “Ted”, “Amizade Colorida” e “Perfeita é a Mãe”, consolidando-se como uma atriz capaz de transitar entre gêneros com facilidade.

Kunis mantém discrição em relação à sua vida pessoal. Ela é casada com o ator Ashton Kutcher, seu colega de série em “That ’70s Show”, e juntos eles têm dois filhos.

A família reside em uma fazenda em Los Angeles de estilo rústico e autossustentável que o casal apelidou de 'Kuku Farms' - nome que junta as iniciais dos sobremos Kunis e Kutcher.

Antes de começar o relacionamento com Ashton Kutcher, Mila Kunis namorou por muitos anos o ator Macaulay Culkin, famoso por estrelar a franquia 'Esqueceram de Mim'.

Ela também é conhecida por seu engajamento em causas sociais, incluindo apoio a refugiados e iniciativas de saúde mental.

