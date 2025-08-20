Marcos Palmeira comemora 62 anos e ganha homenagem da filha

E no dia do seu aniversário, o ator recebeu uma homenagem especial de sua filha, Luísa Mautner.
Em uma postagem na rede social, ela escreveu: 'Meu pai. Que sorte eu tenho de ter muito dele em mim. [...] Ele me ama do jeito que eu sou; [...] É muita sorte, muita saúde, muito mato, muito amendoim, muito forró, muito caldo, muito amor!!!!!! (e muito texto) Eu não poderia ser mais sortuda. Literalmente. Te amo papai”
Júlia Mautner Palmeira de Paula, nascida no dia 18 de setembro de 2007, é a única filha do ator, fruto do seu relacionamento com a diretora de novelas Amora Mautner, com quem foi casado entre 2005 e 2012.
O ator também foi casado com a atriz e cantora Vanessa Barum entre 1993 e 1998.
Desde 2016, é casado com a diretora Gabriela Gastal.
Nascido em 19 de agosto de 1963, no Rio de Janeiro, Marcos é filho do cineasta Zelito Viana e da produtora de cinema Vera Maria Palmeira de Paula.
O ator vem de uma família profundamente ligada às artes: é sobrinho do humorista Chico Anysio e da atriz Lupe Gigliotti, e primo de artistas como Bruno Mazzeo, Nizo Neto e Cininha de Paula.
Sua irmã mais velha, Betse de Paula, também seguiu carreira como diretora de cinema.
Marcos chegou a cogitar cursar Psicologia na PUC-RJ, mas sua vocação para a atuação se consolidou em 1982, quando passou 30 dias com a tribo Arara, no Pará, acompanhando o cineasta Luiz Carlos Saldanha na produção de um documentário.
Marcos estreou na TV Globo no 'Chico Anysio Show' (1982-1990). Depois atuou em duas novelas da TV Manchete e se destacou como Tadeu na primeira versão de 'Pantanal' (1990).
Retornou à Globo em 'Renascer' (1993), interpretando João Pedro Inocêncio, consolidando uma carreira marcada por personagens memoráveis.
Paralelamente, brilhou no cinema com prêmios como o Kikito de Ouro de Melhor Ator por Barrela: Escola de Crimes e o Troféu Candango por 'Anahy de las Misiones'.
Entre seus papéis de sucesso estão o pescador Guma em 'Porto dos Milagres' (2001), protagonista ao lado de Flávia Alessandra e Camila Pitanga.
Em 2003, protagonizou 'Celebridade', de Gilberto Braga, ao lado de Malu Mader, que alcançou média de 46 pontos em São Paulo.
Nos anos seguintes, atuou em 'Mandrake' (2005 e 2012) como o advogado Paulo Mendes, papel que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional, e participou de séries e novelas como 'As Brasileiras' (2012), 'Cheias de Charme' (2012), 'O Canto da Sereia' (2013), 'Saramandaia' (2013) e 'O Rebu' (2014).
Entre 2015 e 2019, viveu personagens marcantes em 'Babilônia', 'Velho Chico' (foto), 'Os Dias Eram Assim', 'A Dona do Pedaço'.
Em 2022, participou do remake de 'Pantanal', e, dessa vez, interpretou o Zé Leôncio.
Em 2024 esteve no remake de 'Renascer' como José Inocêncio, papel que lhe rendeu indicação ao prêmio Melhores do Ano.
A novela também trouxe de volta às novelas o reencontro do casal vivido por Marcos Palmeira e Malu Mader, que retornou à televisão após oito anos afastada.
Marcos Palmeira e Malu Mader também trabalharam juntos no filme 'A Boca de Ouro' (2020), que recebeu 15 indicações ao Grande Otelo em 2021, incluindo Melhor Filme, Direção e Atriz.
Pelo papel-título, Palmeira ganhou na categoria de Melhor Ator, e o filme também venceu na categoria Melhor Figurino.
Ao longo de sua carreira, Marcos Palmeira se firmou como um dos atores mais respeitados e versáteis da dramaturgia brasileira.