Astro de Harry Potter tem patrimônio impressionante; confira

Com apenas 35 anos de idade, o ator Daniel Radcliffe já acumula uma fortuna estimada em 100 milhões de libras (mais de R$ 767 milhões)!
A quantia milionária é fruto principalmente de seu papel como Harry Potter, que lhe rendeu 75 milhões de libras entre 2001 e 2011. A informação é do jornal britânico The Sun.
O patrimônio do ator, gerenciado pela empresa de sua família, a Gilmore Jacobs Ltd, aumentou 6,6 milhões de libras só entre 2023 e 2024 graças a investimentos.
Nesse meio tempo, Radcliffe continuou atuando em filmes como 'A Mulher de Preto', lançado em 2012, venceu um Tony Award em 2023 e se tornou pai.
Em maio, foi anunciado que o ator voltaria à TV na nova comédia da NBC, chamada 'The Fall and Rise of Reggie Dinkins'. A estreia está prevista para 2025.
Natural de Londres, Inglaterra, Daniel Jacob Radcliffe nasceu em 23 de julho de 1989.
Ele começou sua carreira no cinema aos 11 anos, quando foi escalado para interpretar o jovem bruxo em 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', lançado em 2001.
A franquia, composta por oito filmes lançados entre 2001 e 2011, transformou Radcliffe em uma das estrelas mais reconhecidas do mundo.
O enorme sucesso de crítica e público fez a saga arrecadar mais de 7 bilhões de dólares nas bilheterias, se tornando assim uma das franquias cinematográficas de maior bilheteria de todos os tempos.
Em seguida, Radcliffe procurou diversificar seu portfólio de atuação. Em 2012, por exemplo, estrelou o thriller sobrenatural 'A Mulher de Preto'.
Em 2013, o ator protagonizou a comédia romântica 'Será Que?', ao lado de Adam Driver.
Outros filmes estrelados por Radcliffe na era pós-Harry Potter foram: 'Amaldiçoado', de 2013, 'Descompensada', de 2015, e 'Victor Frankenstein', de 2015.
Em 2016, Radcliffe viveu um morto-vivo no filme 'Um Cadáver Para Sobreviver', da prestigiada produtora A24.
Contudo, Radcliffe se consolidou como um ator talentoso mesmo nos palcos de teatro, estrelando em diversas peças de sucesso em Londres, Nova York e outras cidades pelo mundo.
Em 2024, o ator ganhou seu primeiro Tony Award (considerado o Oscar do teatro) pela peça “Merrily We Roll Along”, a 5ª que ele estrelou na Broadway.
Em 2023, Radcliffe havia recebido sua primeira indicação ao Emmy (principal prêmio da TV) por sua interpretação em 'Weird: The Al Yankovic Story'.
Fora das telas e dos palcos, o ator é conhecido por sua humildade e dedicação a várias causas filantrópicas.
Por anos, ele tem apoiado organizações como 'The Trevor Project', que oferece serviços de intervenção em crises e prevenção ao suicídio para jovens LGBTQ+.
Além disso, Radcliffe costuma se abrir publicamente sobre suas lutas pessoais, incluindo sua batalha contra o alcoolismo, que perdurou até meados de 2010.
Em 2012, iniciou um relacionamento com a atriz Erin Darke, com quem vive atualmente em Nova York. Em 2023, nasceu o primeiro filho do casal, que não teve o nome revelado publicamente.
Em 2008, o ator revelou sofrer de dispraxia, um distúrbio neurológico que prejudica sua coordenação motora e seu processo de aprendizagem.
