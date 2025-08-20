Ficou na memória: 'Caçador de Crocodilos' morreu atingido por uma arraia

Conhecido como Caçador de Crocodilos, Irwin se tornou famoso participando de filmagens em que se aproximava de animais perigosos.
Naquele fatídico 4 de setembro, o apresentador decidiu gravar uma cena nadando ao lado de uma arraia confiando que ela fugiria - comportamento padrão da espécie.
No entanto, a resposta da arraia ao se sentir ameaçada foi aplicar um letal golpe de ferrão no explorador.
Steve Irwin, que tinha apenas 44 anos, morreu ao ter o coração atingido pelo ferrão da arraia.
De acordo com especialistas, a ferroada de uma arraia costuma ser bastante dolorosa, mas casos fatais envolvendo humanos são raros. Eles acontecem em geral quando um órgão vital é atingido ou a vítima apresenta muita sensibilidade ao veneno expelido.
Arraias são peixes cartilaginosos comuns na costa brasileira, assim como em parte dos rios que cortam o território nacional.
No início de 2024, um fato inusitado envolvendo uma arraia em aquário nos Estados Unidos deixou os funcionários do local perplexos.
A arraia engravidou mesmo sem que houvesse machos da espécie no tanque em que era mantida.
O caso aconteceu no Aquarium and Shark Lab, em Hendersonville, no estado da Carolina da Norte.
A arraia da espécie Urobatis halleri encontrava-se há oito anos em um tanque compartilhado apenas com tubarões.
Os funcionários da instituição ficaram intrigados ao perceber que a arraia de cerca de 12 anos aparentava inchaço.
A diretora executiva do Aquarium and Shark Lab, Brenda Ramer, declarou à Associated Press que em um primeiro momento a equipe achou que a causa fosse uma superalimentação do animal.
Em suas redes sociais, a direção do local compartilhou à época imagens do ultrassom da gravidez “solo” da arraia.
Depois, o aquário deu a triste notícia em seu perfil nas redes sociais de que Charlotte, infelizmente, havia morrido. 'Estamos tristes em anunciar, depois de continuar o tratamento com sua equipe médica e especialista, que nossa Charlotte faleceu hoje”, dizia o comunicado.
Especialistas em arraias descartaram que Charlotte tenha acasalado com um dos pequenos tubarÃµes com os quais dividia o tanque de 8.300 litros.
O caso de Charlotte é fruto de partenogênese, um fenômeno raro em que espécies se reproduzem sem fecundação.
À Folha de S.Paulo, a bióloga Patrícia Charvet, da Universidade Federal do Ceará, afirmou que a partenogênese pode acontecer tanto em tubarões como em arraias que vivem em cativeiro.
Habitantes de mares e rios, as arraias são considerados animais mansos, porém é preciso ter cuidado pois podem atacar humanos como mecanismo de defesa.