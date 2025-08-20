Flipar Ame ou odeie: conheça a origem e as indicações da Acupuntura A acupuntura é uma técnica terapêutica da medicina tradicional chinesa que consiste na aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para estimular o equilíbrio energético e tratar diversas condições de saúde. Por Flipar

Flickr Cosmetic Acupuncture