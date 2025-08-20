Gary Oldman admite frustração por estar fora da série de Harry Potter

Oldman, que interpretou Sirius Black em quatro filmes da saga de Harry Potter, declarou que tinha vontade de encarnar na série o personagem Dumbledore, o diretor da escola de magia Hogwarts. Porém, o papel ficou com John Lithgow.
“Eu queria uma chance para ser Dumbledore. Eu teria imaginado facilmente isso. Estou chegando à idade ideal para esse papel”, confessou o ator.
Oldman também expressou pouco entusiasmo com a série. 'Minha impressão pessoal é que eles não chegarão nem perto de se conectarem com os fãs da saga como os filmes originais”, declarou.
No dia 13/06, Gary Oldman foi condecorado com o título de cavaleiro pela monarquia britânica durante as Honras de Aniversário do Rei Charles III.
Oldman recebeu o título juntamente com o ex-jogador de futebol e empresário David Beckham. Em comunicado oficial, o ator se disse honrado de merecer distinção de Sir que outros nomes do cinema, como Anthony Hopkins e Michael Caine, possuem.
Dono de papéis marcantes em filmes como 'Drácula de Bram Stoker', de 1992, e 'Batman: O Cavaleiro das Trevas', de 2008, Gary Oldman completou 67 anos em março de 2025.
Gary Oldman nasceu em 21 de março de 1958, em Londres, Inglaterra. Aos 21 anos, ele começou sua carreira no teatro antes de despontar no cinema britânico durante os anos 1980.
Um de seus primeiros grandes papéis foi como Sid Vicious, o icônico baixista de rock, no filme 'Sid and Nancy, o Amor Mata', de 1986.
Sua habilidade de mergulhar em papéis densos logo chamou a atenção de Hollywood na época.
Durante os anos 1990, Gary Oldman ganhou notoriedade por interpretar vilões carismáticos e complexos, como o sádico policial corrupto em 'O Profissional', de 1994.
Em 1992, ele incorporou o Conde Drácula em 'Drácula de Bram Stoker', dirigido por Francis Ford Coppola.
Em 1997, Gary Oldman deu vida ao excêntrico antagonista Zorg em 'O Quinto Elemento', filme que também contou com Bruce Willis.
Ao mesmo tempo, ele mostrou grande alcance emocional em filmes como 'Minha Amada Imortal', de 1994, no papel do compositor e pianista Ludwig van Beethoven.
Nos anos 2000, Oldman voltou ao centro das atenções do grande público com papéis em grandes franquias. Ele interpretou Sirius Black na saga 'Harry Potter', um personagem muito querido pelos fãs.
Ele também deu vida ao comissário James Gordon na trilogia Batman de Christopher Nolan, em um dos retratos mais realistas já feitos do personagem.
Em 2012, Oldman foi indicado pela primeira vez ao Oscar de Melhor Ator por seu papel em 'O Espião Que Sabia Demais'.
Em 2018, ele recebeu mais uma indicação ao Oscar de Melhor Ator, desta vez por 'O Destino de Uma Nação'.
Oldman passou por uma transformação física impressionante para viver o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, reforçando ainda mais sua reputação como camaleão do cinema.
Fora das telas, Oldman também se aventurou como diretor e roteirista em 'Violento e Profano', de 1997, um drama baseado na sua própria infância difícil em Londres.
Na vida pessoal, Oldman também enfrentou desafios pessoais, incluindo batalhas contra o alcoolismo e relacionamentos tumultuados.
O ator se envolveu com pelo menos cinco mulheres conhecidas. Com a atriz inglesa Lesley Manville, ele foi casado de 1987 a 1989. Eles tiveram um filho juntos.
O segundo casamento veio em 1990, com a atriz americana Uma Thurman. O casamento foi marcado por polêmicas, incluindo relatos de comportamento explosivo de Oldman devido ao alcoolismo. Eles se divorciaram dois anos depois.
Em 1997, Gary Oldman se casou com a modelo e fotógrafa Donya Fiorentino. Eles tiveram dois filhos. O casamento terminou de forma dramática em 2001, quando ela o acusou de agressão doméstica durante uma briga.
Depois, Oldman foi casado de 2008 a 2015 com a cantora e produtora Alexandra Edenborough. Em 2017, o ator iniciou seu quinto matrimônio, com a escritora e curadora de arte Gisele Schmidt, com quem está junto até hoje.
Gary Oldman continua ativo na carreira artística, seja em produções para o cinema ou streaming. Seu último trabalho de destaque foi na série 'Slow Horses', da Apple TV+.