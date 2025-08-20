Flipar Pra quem não viu: morte de turista que caiu de borda infinita gera dúvidas sobre sistema Uma fatalidade ocorrida no dia 31/05/2025 chocou os moradores da ilha de Phuket, na Tailândia. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu Por Flipar

Miltiadis Fragkidis/Unsplash