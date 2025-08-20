Flipar Verona, cidade romântica e cenário clássico de 'Romeu e Julieta' A cidade de Verona, na Itália, é o local onde se passa a história de Romeu e Julieta, um dos maiores clássicos da literatura romântica. Na época de celebração de namorados ela é mais procurada, mas ao longo de todo o ano é um lugar belo e atraente para os turistas. Por Flipar

Imagem de Reissaamme por Pixabay