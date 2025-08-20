Flipar

Pra quem não viu: Ondas gigantes causam pânico em navio de cruzeiro

Um vídeo circulou recentemente pelas redes sociais mostrando passageiros de um cruzeiro apavorados ao verem ondas gigantes atingindo o navio em alto mar. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu.

Por Flipar
montagem/reprodução/redes sociais

Nas imagens, é possível ver as ondas se chocando contra o cruzeiro enquanto a embarcação passava por uma região perigosa do oceano perto da Antártica.

reprodução/redes sociais

A blogueira de viagens Lesley Anne Murphy compartilhou um vídeo do momento a bordo do navio Ocean Explorer, da Quark Expeditions.

Divulgação/Quark Expeditions

reprodução/redes sociais

'Imagine se você se inscrevesse para uma montanha-russa de 48 horas', descreveu a influenciadora.

reprodução/redes sociais

Divulgação/Quark Expeditions

reprodução/redes sociais

O incidente aconteceu no dia 26/03/25, enquanto o cruzeiro atravessava a Passagem de Drake.

montagem/reproduÃ§Ã£o/redes sociais

O trecho consiste em um canal de 960 km que liga a Antártica ao extremo sul da América do Sul.

reprodução/google maps

Essa região é conhecida por suas águas turbulentas, onde as correntes do Atlântico e do Pacífico se encontram, criando um forte efeito de agitação.

reprodução

As imagens registradas mostram passageiros gritando enquanto o navio é balançado violentamente pelas enormes ondas, que podem ser vistas através das grandes janelas.

montagem/reprodução/redes sociais

Em um momento, uma das passageiras chega a cair no chão com a força do balanço.

reprodução/redes sociais

Apesar dos momentos desesperadores, Lesley Anne disse que a viagem foi 'segura'.

reprodução/redes sociais

Em seu site, a Quark Expeditions garante que seus navios são projetados para aguentar condições extremas como essas.

Divulgação/Quark Expeditions

A região é conhecida pelo chamado “tremor de Drake”, causado pela confluência de correntes oceânicas e ventos fortes que podem gerar ondas de até 15 metros.

michelle2214/Pixabay

Esse fenômeno ocorre porque não há terra firme para amortecer as tempestades, permitindo que os ventos ganhem força ao redor do planeta.

reprodução

Além da superfície agitada, a Passagem de Drake esconde montanhas subaquáticas que influenciam as correntes e afetam o clima global.

Polina Kuzovkova/Unsplash

A forte corrente oceânica que atravessa o local carrega milhões de litros de água por segundo, intensificando as condições extremas.

Torsten Dederichs/Unsplash

Historicamente, a Passagem de Drake era uma rota crucial para navios que contornavam o Cabo Horn antes da abertura do Canal do Panamá em 1914.

reprodução/youtube Map Pack

O perigo desse percurso já resultou em milhares de mortes e consolidou a reputação assustadora do 'Drake'.

reprodução

Capitães e pesquisadores que cruzam o 'Drake' regularmente destacam que é essencial manter a cautela e a atenção, pois, apesar dos avanços na navegação, o oceano continua sendo imprevisível e poderoso.

reprodução

reprodução

Polina Kuzovkova/Unsplash

Torsten Dederichs/Unsplash

reprodução/youtube Map Pack

reprodução

reprodução

