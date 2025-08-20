Flipar Pra quem não viu: Ondas gigantes causam pânico em navio de cruzeiro Um vídeo circulou recentemente pelas redes sociais mostrando passageiros de um cruzeiro apavorados ao verem ondas gigantes atingindo o navio em alto mar. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Por Flipar

montagem/reprodução/redes sociais