Flipar Jovem é picado por aranha-violinista e morre Um homem de 23 anos morreu após ser picado por uma aranha-violinista (loxosceles reclusa) em Bari, na região da Puglia, Itália. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu como alerta sobre essa perigosa aranha. Por Flipar

Francisco Corado Rivera por Pixabay