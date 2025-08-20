Veja alguns truques 'indecifráveis' dos maiores ilusionistas da História

Veja os maiores nomes do ilusionismo no mundo, em toda a história.
HARRY HOUDINI - O homem que é sinônimo de ousadia no ilusionismo, um dos mais emblemáticos de todos os tempos. Húngaro, nascido em 1874, migrou para os EtamarizUA e era mestre em fugas, soltando-se de caixas fechadas com cadeado.
FU-MANCHU - Nascido David Tobias Bamberg, era britânico e dominava vários truques. O mais famoso era As Sombras Chinesas, em que ele usava as mãos para fazer figuras nas sombras.
DAVID BLAINE - Americano, nascido em 4/4/1973, ele se projetou nos anos 1990, sua especialidade é a resistência: já foi 'queimado', colocado em bloco de gelo e submerso em aquário.
DYNAMO - Steven Frayne nasceu em 1982.
JASPER MASKELYNE - O britânico usou o ilusionismo para criar um exército falso, com tanques e quartéis, durante a II Guerra Mundial. Apelidado de Mago da Guerra, ele conseguiu enganar nazistas com truques, a ponto de afastar os inimigos. Morreu em 1973, aos 70 anos.
CRISS ANGEL - Americano, nascido em 19/12/1967, é especialista em truques de levitação . Conseguiu dar a impressão de que andava sobre a água, flutuava sobre dois prédios e até se cortava ao meio. Premiado, foi eleito 6 vezes o Mágico do Ano.
DAI VERNON - Único mágico cujo truque Houdini não conseguiu desvendar. O húngaro disse que conseguiria descobrir a magia olhando 3 vezes para a apresentação. Mas, com o truque da carta no baralho de Dai, ele não conseguiu perceber nada.
SIEGFRIED FISCHBACHER - Ficou conhecido por um grave acidente: ao colocar a cabeça na boca de um tigre, foi mordido no pescoço e perdeu muito sangue. Mas sobreviveu. Ele sempre se apresentava com tigres e leões.
URI GELLER - Ficou famoso nos anos 1970 e 1980 por dobrar colheres com o poder da mente. E ele se apresentava na TV ensinando as pessoas a fazerem o mesmo.
TAMARIZ - Especialista em mágicas com cartas. Recebeu prêmios por suas criações e escreveu livros sobre o assunto.
HERBERT BECKER - Nascido em 15/2/1958 nos EUA, também atuou como dublê. Foi considerado o melhor mágico americano dos anos 1970 e fez programas de TV.
PENN E TELLER - Dupla americana de sucesso nos anos 1980, se diferenciava porque, às vezes, explicava o truque à plateia. Penn nasceu em 1955; Teller em 1948.
INÉS, A MAGA - Especialista em fazer truques perto das pessoas, desafiando a descobrirem o segredo. sa cartas, moedas, anéis e vários objetos pequenos que possam ser vistos de perto pelo público
KIO - Emil Teodórovich Girshfeld Renard é russo e ficou conhecido transformando mulheres em leões e fazendo pianos flutuarem. Trabalhou como ator em teatro de miniaturas e em circo antes de ser ilusionista.
YUNKE- Expert em surpresas. Em 2018 ele foi chamado para se apresentar antes do jogo do time de futebol Villarreal. Ao final, Yunke fez surgir o jogador Cazorla de dentro de um tubo que posteriormente estava vazio.
PAULINO GIL - Seu show conta a história de Chequin, um viajante que acaba de chegar a um hotel. E ele cria situações de ilusão a partir daí.
HECTOR MANCHA - O espanhol foi campeão mundial de magia em 2015. Gosta de truques com relógios, carteiras, objetos simples, e de fazer os ingressos de seu show sumirem e reaparecerem.
MISTER M - Nascido em 14/6/1956, Leonard Montano, conhecido no Brasil como MIster M e em Portugal como Mágico da Máscara, notabilizou-se por revelar truques do ilusionismo.