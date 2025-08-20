Flipar Belíssima e cheia de energia, Paula Toller se apresenta no Rio: 'Envelheci bem' Paula Toller é a grande atração de abertura da segunda semana do Rio Gastronomia 2025, no dia 21 de agosto de 2025, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. A cantora vai apresentar um show repleto de sucessos do Kid Abelha e da fase solo. Por Flipar

Marcos Hermes/Divulgação