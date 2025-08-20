Flipar

Atrativos de Liechtenstein, país europeu pouco lembrado por brasileiros

Você sabia que o dia 18 de setembro marca o ingresso de Liechtenstein como estado-membro da Organização das Nações Unidas, em 1990. O país é independente desde 1806, quando deixou a Confederação do Reno e virou um principado.

Por Flipar
Divulgação

Inicialmente, era um protetorado do Império Austríaco e, mais tarde, obteve reconhecimento da soberania. Com uma área de apenas 160 km², Liechtenstein é o sexto menor país do mundo, só perdendo, nesta ordem, para as seguintes nações que são minúsculas: Vaticano (o menor de todos), Mônaco, San Marino, Tuvalu e Nauru.

Pixabay

Liechtenstein tem apenas 40 mil habitantes e possui atrações interessantes para os visitantes, inclusive castelos medievais. Na capital, Vaduz, a antiga residência da família real é imponente. E a cidade tem o Museu de Arte com rico acervo cultural. Em Balzers, o Castelo de Gutenberg é uma fortaleza medieval bem preservada.

Reprodução do site Pixabay

O país também tem belas paisagens. Malbun possui um resort de esqui popular para atividades de inverno e trilhas para caminhadas no verão. E as montanhas oferecem trilhas para caminhadas em cenários espetaculares. Apesar disso, Liechtenstein está na lista dos países que geralmente são esquecidos pelos turistas.

Fbieger wikimedia commons

Veja alguns outros que também costumam ser ignorados. E a gente começa com o trio de países do Báltico que se libertaram dos soviéticos no início da década de 90: Estônia, Letônia e Lituânia.

reprodução brasilescola.com.br

Estônia - Com mais de 1.500 ilhas, tem florestas primitivas, praias rochosas e lagos. Há castelos e fortalezas no alto de colinas. E a cidade antiga, na capital Tallin, tem museus e uma torre de TV de 314m de altura com plataforma para observação.

pixabay

Letônia - A capital Riga tem uma notável arquitetura de art noveau, praias, florestas e uma Cidade Medieval com belas construções e importantes museus.

Reprodução do site Pixabay

Lituânia - É um país com belas construções góticas, barrocas e renascentistas. A Torre de Gediminas (foto), no alto de uma colina, fornece visão panorâmica da capital Vilnius.

Ken Eckert wikimedia commons

Bielorrússia - Este país do Leste Europeu não tem saída para o mar. Seus atrativos são históricos, como a sede da KGB e o Museu da Grande Guerra, na capital Minsk, além de muitas igrejas em estilo neorromânico.

neufal54 pixabay

Moldávia - País do Leste Europeu, entre a Romênia e a Ucrânia. A capital Chisinau tem arquitetura em estilo soviético. As regiões de Nistreana e Codru têm vinícolas e grandes adegas.

Reprodução do site Pixabay

San Marino - Terceiro menor país da Europa, é um enclave no centro da Itália. Tem cidadelas fortificadas nos Montes Apeninos, e seu ponto mais alto é o Monte Titano, a 749m de altitude, Patrimônio da Humanidade.

Carus commonswiki wikimedia commons

Butão - É um reino budista no extremo leste do Himalaia. Tem fortalezas, montanhas íngremes, vales e mosteiros. Entre eles, o mosteiro de Taktsang (o 'Ninho do Tigre' - foto), nos penhascos acima do Vale de Paro.

Douglas J. McLaughlin wikimedia commons

Djibouti - Localizado no Chifre da África, tem matas, formações vulcânicas, praias e um dos corpos de água mais salgados do mundo: o lago Assal (foto), abaixo do nível do mar.

Fishercd wikimedia commons

Serra Leoa - País da África Ocidental, faz fronteira com Guiné e Libéria, e é banhado pelo Oceano Atlântico. Tem belas praias e santuários ecológicos, além de museus que preservam a cultura do país.

Reprodução do site duallin.com.br

Ilhas Salomão - São centenas de ilhas na Oceania. Tem diversos locais da II Guerra Mundial. A província de Guadalcanal homenageia os Aliados num Memorial. A capital Honiara tem um mercado movimentado com artesanato e produtos agrícolas regionais.

Divulgação google.com/travel

Tuvalu - País da Polinésia com nove ilhas e atóis. Com o aquecimento global, pode sumir,. Pesquisas já o apontaram como o país menos visitado do mundo. Tem belas paisagens, passeios aquáticos e atividades culturais.

Rowely Parico - Flickr

Dominica - País insular montanhoso, no Caribe, tem florestas e fontes térmicas. O Lago Boiling tem vulcão e é coberto de vapor, no Parque Morne Trois Pitons. A capital Roseau tem casas coloridas de madeira e jardins botânicos.

Rufus TeleStrat wikimedia commons

São Tomé e Príncipe - País insular africano perto da linha do equador, tem uma cadeia vulcânica com formações rochosas e corais. Uma das atrações é a Lagoa Azul (foto). O Parque Natural Ôbo tem outra atração: o Pico Cão Grande.

Chuck Moravec wikimedia commons

Nauru - Menor país insular do mundo (21 km²). Rodeado de arrecife que fica exposto com a maré baixa do Oceano Pacífico, ao sul das Ilhas Marshall. A maior parte da população vive em estreito cinturão costeiro.

Wawirck Biggs - Flickr

Guiné Equatorial - País da África Central com uma parte continental e 5 ilhas vulcânicas. A indústria petrolífera, ponto alto da economia do país, se concentra na capital Malabo. O Parque Nacional de Monte Alen preserva uma biodiversidade de fauna e flora.

Reprodução do site gauchazh.click.rbscom.br/colunistas

Timor Leste - País do sudeste asiático, cercado por recifes de corais. Ocupa metade da ilha de Timor. A estátua do Cristo Rei (foto), com 22m de altura, fica no alto de uma colina na capital Díli.

Domínio Público

