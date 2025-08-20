Espiritualidade e serenidade: maior estátua de Buda no Ocidente fica no Brasil

Veja algumas estátuas de Buda que têm grande importância em diferentes países, com informações sobre elas e uma breve descrição de cada uma.
O Brasil tem uma estátua gigantesca de Buda na cidade de Ibiraçu, no Espírito Santo. O Grande Buda de Ibiraçu fica no Mosteiro Zen Morro da Vargem. Com 35 metros de altura, é considerada a maior estátua esculpida do Buda no Ocidente e maior que o Cristo Redentor. Foi inaugurada em 2021.
Grande Buda de Leshan – Sichuan, China (iniciada em 713 d.C.) - Esculpida em um penhasco na confluência de três rios, tem 71 metros de altura e é a maior estátua de Buda em pedra do mundo antigo. Representa Maitreya, o Buda do futuro, e foi feita para acalmar as águas turbulentas.
Grande Buda de Kamakura – Kamakura, Japão (1252 d.C.) - Feita em bronze, tem 13,35 metros de altura e fica ao ar livre, após seu templo original ter sido destruído por tsunamis. Representa o Buda Amitabha e é um ícone da arte japonesa do período Kamakura.
Buda de Tian Tan – Ilha de Lantau, Hong Kong (1993) - Com 34 metros de altura, está sentado sobre um trono de lótus e é cercado por seis pequenas divindades que representam oferendas. É símbolo de harmonia entre homem, natureza e religião.
Ushiku Daibutsu – Ushiku, Japão (1993) - Com 120 metros de altura (incluindo a base), foi por anos a maior estátua de Buda do mundo. Representa Amitabha e possui um museu em seu interior, acessível por elevador.
Buda do Templo Gal Vihara – Polonnaruwa, Sri Lanka (século XII) - Conjunto de estátuas talhadas na rocha, incluindo um Buda reclinado de 14 metros. Considerado uma obra-prima da arte cingalesa, representa a serenidade e a transcendência espiritual.
Buda do Vale de Bamiyan – Bamiyan, Afeganistão (século VI, destruído em 2001) - Eram duas gigantescas estátuas escavadas na rocha, uma com 38 e outra com 55 metros. Foram destruídas pelo regime Talibã, mas seguem como símbolo do patrimônio budista afegão e da intolerância religiosa.
Buda de Kyaikpun, Mianmar (século XIV) - Conjunto de quatro Budas sentados encostados uns aos outros, simbolizando quatro manifestações do Buda. Fica em Bago e representa o alcance dos ensinamentos em todas as direções.
Grande Buda de Phuket – Phuket, Tailândia (2004, concluída em 2014) - Com 45 metros de altura e feita em mármore branco birmanês, é visível de vários pontos da ilha. Representa serenidade e atrai milhares de visitantes e devotos por ano.
Buda Dordenma – Thimphu, Butão (2015) - Tem 54 metros de altura e é feito de bronze dourado, abrigando mais de 100 mil pequenas imagens de Buda em seu interior. Celebra os 60 anos do quarto rei do Butão e simboliza proteção e paz para o mundo.
Buda Gigante de Nanshan – Sanya, China (2005) - Com 108 metros, está em pé sobre um pedestal no mar e representa Avalokiteshvara. Tem três faces voltadas a direções diferentes, simbolizando bênçãos para o mundo inteiro.
Buda do Templo Wat Muang – Ang Thong, Tailândia (1990–2008) - A maior estátua da Tailândia, com 92 metros de altura, retrata o Buda sentado. É tingida em dourado e visível a quilômetros de distância, sendo símbolo de devoção regional.
Buda de Lingshan – Wuxi, China (1996) - Com 88 metros de altura, representa Amitabha em pé sobre um lótus. A escultura compõe um grande complexo espiritual que inclui fontes e mosteiros dedicados ao budismo.
Buda do Templo Seokguram – Gyeongju, Coreia do Sul (c. 774 d.C.) - Esculpido em granito no interior de uma gruta artificial, é uma das maiores obras da arte budista do Leste Asiático. Representa o Buda Shakyamuni em meditação e é Patrimônio da Humanidade.
Buda de Hy?go – Awaji, Japão (2018) n- Com 80 metros de altura, era pouco conhecido até que um templo foi construído ao redor para protegê-lo. Pode ser visitado por dentro, com vista panorâmica do topo e atmosfera de silêncio meditativo.