Romã: fruta simboliza prosperidade e traz diversos benefícios à saúde

Em diversas culturas, é associada a desejos de prosperidade, sorte e renovação. No Brasil, a romã é particularmente conhecida por ser parte dos rituais do Réveillon.
A superstição diz que ao comer as sementes à meia-noite da virada do ano, cada uma representa um mês de prosperidade. Muitas pessoas ainda guardam três sementes na carteira durante o ano, como um amuleto para atrair dinheiro e sorte.
Originária da Ásia, a romã era cultivada no Irã já em 2000 a.C. Para os gregos, a fruta era símbolo de amor e fertilidade; para os judeus, representava a esperança de um ano novo próspero; e para os romanos, estava ligada à riqueza e à ordem.
Essas associações culturais refletem a crença em seu poder de trazer boas energias, especialmente no início de um novo ciclo.
A romã não é apenas um símbolo de sorte. Ela é também uma das frutas mais saudáveis do planeta, sendo considerada um superalimento devido às suas propriedades terapêuticas e benefícios para a saúde.
A fruta é rica em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, com destaque para as punicalaginas, que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo e, assim, prevenir doenças crônicas como doenças cardíacas, câncer, diabetes tipo 2, Alzheimer e obesidade.
Além disso, a romã é útil para a pele, ajudando a combater os efeitos do envelhecimento precoce e clareando manchas como o melasma, graças à sua alta concentração de antioxidantes e vitamina A.
A romã também é benéfica para a saúde cardiovascular, pois pode reduzir o colesterol ruim (LDL) e proteger contra a oxidação das partículas de colesterol, fator importante no desenvolvimento de doenças cardíacas.
Estudos também sugerem que o consumo de romã pode ajudar a reduzir a pressão arterial, um dos principais fatores de risco para ataques cardíacos e derrames.
Além disso, a romã tem propriedades que auxiliam na melhoria do desempenho físico. Rica em nitratos dietéticos, a fruta pode aumentar o fluxo sanguíneo e retardar a fadiga durante os exercícios, tornando-se uma aliada para atletas e pessoas que buscam melhorar sua performance.
Ela também ajuda a combater infecções bacterianas e fúngicas, além de contribuir para o tratamento de condições bucais como gengivite e periodontite.
Outro benefício interessante da romã é sua ação no combate ao câncer. Pesquisas de laboratório sugerem que o extrato de romã pode inibir a reprodução das células do câncer de mama e próstata, retardando o crescimento tumoral.
Seu suco é usado tradicionalmente para tratar cólicas, diarreia intestinal e inflamações de garganta, além de ser um ótimo remédio natural para a saúde digestiva.
A romã é rica em sais minerais como fósforo, potássio, sódio, cálcio e ferro, que são essenciais para o bom funcionamento do organismo e para a prevenção de várias doenças. Embora os estudos em humanos ainda sejam limitados, os resultados preliminares são promissores.
No entanto, como toda fruta, o consumo de romã deve ser feito com moderação. Seu consumo excessivo pode levar a intoxicação, causando sintomas como vertigens e alterações visuais.
Além de todos esses benefícios para a saúde, a romã pode ser consumida de diversas formas. As sementes podem ser comidas puras, usadas em sucos ou adicionadas a pratos criativos, como homus, tabule e muhammara, típicos da culinária árabe.
A romã costuma aparecer com mais frequência no mercado durante a primavera e o verão no Brasil, especialmente entre novembro e fevereiro. Essa é a época da colheita da fruta em regiões produtoras, como o Sudeste (principalmente São Paulo e Minas Gerais).