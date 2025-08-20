Flipar O charme especial de cidades que mantêm o estilo medieval; confira O período da Idade Média deixou uma herança cultural que também se manifesta na arquitetura e no urbanismo. Algumas cidades pelo mundo ainda preservam o estilo medieval e atraem turistas justamente por proporcionarem uma 'viagem ao passado'. Outras remontam até mesmo a tempos mais antigos e também encantam com centros históricos preservados. Por Flipar

Diego Delso / Wikimedia Commons