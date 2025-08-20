A lista dos países mais antigos do planeta

1º - Japão: área 377.975 km², população ~124.000.000
O país mais antigo do mundo de acordo com os registros históricos é o Japão, que se tornou independente no ano 660 A.C. Não à toa é uma das nações mais tradicionais até os dias atuais.
2º - China: área 9.596.961 km², população ~1.409.000.000
A China é mais um país com mais de dois milênios de existência, já que se tornou independente em 221 A.C. Além disso, é um dos países mais populosos do mundo com mais de 1,4 bilhão de habitantes.
3º - Dinamarca: área 42.933 km², população ~5.900.000
Com um padrão de vida elevado e com ótimos índices de educação, saúde e segurança, a Dinamarca também se destaca pela sua idade, já que é independente desde o começo do século 8.
4º - França: área 643.801 km², população ~68.000.000
Os franceses foram fundamentais em grandes momentos da história, envolvendo revoluções e guerras. Muito disso por causa da sua longa existência, já que o país se tornou independente no ano de 846.
5º - Áustria: área 83.879 km², população ~9.100.000
O Top 5 é completado pela Áustria, que se tornou independente no ano de 976 e que durante muito tempo esteve sob o Sacro Império Romano.
6º - Hungria: área 93.030 km², população ~9.600.000
A Hungria tem uma cultura bastante diversificada e muitos húngaros estão espalhados ao redor do mundo. O país é independente desde o ano 1000.
7º - Portugal: área 92.090 km², população ~10.300.000
Um dos pioneiros nas navegações para descobrir 'novos mundos', Portugal é um dos países mais antigos do mundo já que se tornou independente em 1139.
8º - Mongólia: área 1.564.116 km², população ~3.400.000
Um país com muita história e tradições, a Mongólia se tornou independente em 1206. Fica localizada entre a China e a Rússia.
9º - Tailândia: área 513.120 km², população ~71.600.000
Independente desde 1238, a Tailândia tem uma parcela significativa de moradores na área rural, trabalhando em cultivos de arroz.
10º - Andorra: área 468 km², população ~79.000
A Andorra é um dos menores países de toda a Europa e tem menos de 90 mil habitantes na região. Entra no Top 10 por ter ficado independente no ano de 1278.