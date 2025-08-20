Flipar

A lista dos países mais antigos do planeta

Alguns países surgiram há pouco tempo, mas outros são independentes há centenas de anos ou até há milênios. Confira quais são os 10 países mais antigos do mundo, de acordo com o site 'Top10mais'.

Por Flipar
1º - Japão: área 377.975 km², população ~124.000.000

O país mais antigo do mundo de acordo com os registros históricos é o Japão, que se tornou independente no ano 660 A.C. Não à toa é uma das nações mais tradicionais até os dias atuais.

2º - China: área 9.596.961 km², população ~1.409.000.000

A China é mais um país com mais de dois milênios de existência, já que se tornou independente em 221 A.C. Além disso, é um dos países mais populosos do mundo com mais de 1,4 bilhão de habitantes.

Reprodução/ 2LC- PER

3º - Dinamarca: área 42.933 km², população ~5.900.000

Com um padrão de vida elevado e com ótimos índices de educação, saúde e segurança, a Dinamarca também se destaca pela sua idade, já que é independente desde o começo do século 8.

4º - França: área 643.801 km², população ~68.000.000

Os franceses foram fundamentais em grandes momentos da história, envolvendo revoluções e guerras. Muito disso por causa da sua longa existência, já que o país se tornou independente no ano de 846.

Reprodução/ BookingHunterTV

5º - Áustria: área 83.879 km², população ~9.100.000

O Top 5 é completado pela Áustria, que se tornou independente no ano de 976 e que durante muito tempo esteve sob o Sacro Império Romano.

Reprodução/ touropia

6º - Hungria: área 93.030 km², população ~9.600.000

A Hungria tem uma cultura bastante diversificada e muitos húngaros estão espalhados ao redor do mundo. O país é independente desde o ano 1000.

7º - Portugal: área 92.090 km², população ~10.300.000

Um dos pioneiros nas navegações para descobrir 'novos mundos', Portugal é um dos países mais antigos do mundo já que se tornou independente em 1139.

Reprodução/ touropia

8º - Mongólia: área 1.564.116 km², população ~3.400.000

Um país com muita história e tradições, a Mongólia se tornou independente em 1206. Fica localizada entre a China e a Rússia.

Reprodução/ Adventure Calls

9º - Tailândia: área 513.120 km², população ~71.600.000

Independente desde 1238, a Tailândia tem uma parcela significativa de moradores na área rural, trabalhando em cultivos de arroz.

10º - Andorra: área 468 km², população ~79.000

A Andorra é um dos menores países de toda a Europa e tem menos de 90 mil habitantes na região. Entra no Top 10 por ter ficado independente no ano de 1278.

