Fatos sobre animais que chamaram atenção pelo mundo

Nos Estados Unidos, um pitbull que perdeu as orelhas durante um ataque de outros cachorros ganhou orelhas de crochê e foi adotado por uma família, que lhe chamou de Willy Wonka.
Também nos Estados Unidos, um biguá muito esperto conseguiu se livrar de um tubarão que se aproximava. Sabe o que ele fez? Soltou uma rajada de cocô. E o tubarão fugiu.
E a terra do Tio Sam também registrou uma imagem incrível: dezenas de tubarões, enlouquecidos atrás de peixes, ficaram ao redor de um barco causando espanto dos tripulantes.
Em Nova York (EUA), em 2023, a prefeitura anunciou que pagaria o equivalente a R$ 1 milhão no ano para caçadores de ratos. Os roedores se tornaram um dos principais problemas da cidade, invadindo até o transporte público.
Em Washington (EUA), na Biblioteca Pública de Camas, um morcego dormiu ao lado de um livro chamado 'Morcegos na Biblioteca'. Funcionários não deixaram essa coincidência passar despercebida.
Em Santa Catarina, uma cadelinha foi encontrada dentro de um sofá usado, comprado a partir de anúncio na internet. A compradora não esperava que haveria esse 'brinde'! A cadelinha foi doada para adoção e passou a viver com a nova tutora.
No Zoológico do Rio de Janeiro, animais tomam picolé de carne no verão. E o leão é o mais entusiasmado. Fica 'mansinho' degustando a guloseima.
Também no Rio de Janeiro, em 2023, agentes da Defesa Civil confundiram uma píton com uma jiboia e soltaram a cobra na Floresta da Tijuca. A espécie é exótica no Brasil, predadora e se reproduz sozinha. Desastre denunciado nas redes sociais.
Outra do RJ: um bicho-preguiça foi roubado, dopado e colocado numa mochila para ser vendido numa feira. Mas policiais o salvaram, ele foi tratado e solto na floresta.
Na África do Sul, uma foca atacou banhistas na Praia de Clifton, uma das principais da Cidade do Cabo. Parecia fofa, mas...avançou nos banhistas, mostrando que alguns animais com aparência dócil podem ser perigosos.
Em Uganda, um hipopótamo valente encarou três leões ao mesmo tempo num rio em Ktawe-Kataboro. E levou a melhor. Os leões fugiram. Quem é o Rei da Selva?
Na Austrália, o ator Russel Crowe escapou por pouco de uma cobra venenosa que apareceu no pátio de sua casa. Ele postou mensagem de alívio nas redes sociais.
Também na Austrália, um casal viralizou ao divulgar imagens ao lado de uma ave que eles acharam fofa. Detalhe: era um casuar, ave agressiva, que mereceu muitos comentários sobre o risco que o casal viveu (felizmente sem problemas).
Em Assaí, no Paraná, uma onça parda invadiu uma casa para terror dos moradores, que pediram socorro aos bombeiros.
Em Nova Lima, em Minas Gerais, uma onça parda também apareceu pelas ruas no meio da cidade durante a madrugada.
Também em Minas Gerais, uma Borboleta Ribeirinha, espécie rara e ameaçada de extinção foi encontrada por pesquisadores. Motivo de comemoração.
Na Inglaterra, a alegria ficou por conta do encontro de uma borboleta azul, espécie que era considerada extinta há 150 anos! Ela ainda existe!
Em Brasília, um enxame de abelhas causou medo e obrigou os moradores a chamarem os bombeiros. A colmeia estava no alto de um árvore e era gigantesca.
Em Inocência, em Mato Grosso do Sul, dois cachorros-vinagre foram vistos numa floresta de eucaliptos. Como essa espécie é rara e muitas pessoas nem conhecem, o assunto chamou muito a atenção.
Em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, tubarões foram assunto de destaque por causa de ataques a banhistas, registrados na Praia de Piedade. Faixas alertam que o banho é proibido no local.
Também em Pernambuco, mas na capital Recife, um cachorro dormiu no palco durante show da cantora Marina Sena. O bicho não estava nem aí para a barulheira.
Na Tailândia, uma elefanta ficou com problema de coluna por causa do peso dos turistas que ela carregou durante 25 anos. O transporte em elefantes é comum no país.
Também na Tailândia, crocodilos tornaram-se canibais após ficarem abandonados numa fazenda depois da morte do dono.
Em Maringá, no Paraná, um morador chamou atenção nas redes sociais por criar uma lhama em casa. Nada comum,