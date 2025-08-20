Estrada 'mais sinuosa do mundo' chama a atenção e assusta

São 11 km de extensão, 99 curvas fechadas e uma subida que alcança 1.300 metros de altitude. É de dar medo.
Apelidada de “Avenida em direção ao Céu”, a estrada é uma impressionante obra de engenharia, construída ao longo de sete anos e com um custo superior a 100 milhões de yuans (cerca de R$ 83 milhões).
Além de ser um desafio para motoristas corajosos, a estrada é também um destino fascinante que atrai turistas pela sua beleza e dificuldade. Conheça mais sobre esse lugar incrível!
A Estrada da Montanha Tianmen foi construída entre 1998 e 2005. De cima, há quem diga que ela parece serpentear as encostas como um dragão.
Os ônibus turísticos que percorrem o trajeto são conduzidos por motoristas experientes, capazes de lidar com a complexidade da rota.
A estrada Ã© um exemplo impressionante de engenharia moderna, integrada ao cenÃ¡rio de penhascos Ãngremes e vegetaÃ§Ã£o do entorno, que tornam a paisagem deslumbrante e a construÃ§Ã£o complexa.
A fama não é à toa. A Estrada da Montanha Tianmen é considerada uma das mais perigosas do mundo.
Para quem prefere evitar dirigir, o teleférico Tianmen, construído pela empresa francesa Poma, oferece uma alternativa segura e panorâmica.
Com 7.455 metros de extensão e um desnível de 1.279 metros, o teleférico proporciona vistas aéreas impressionantes da estrada e dos penhascos ao redor.
No topo da Montanha Tianmen está o Heaven Gate, uma fenda natural, de pedra, com 131,5 metros de altura.
Para chegar até lá, é necessário subir 999 degraus, simbolicamente importantes na cultura chinesa.
O local também oferece trilhas à beira dos penhascos, algumas com piso de vidro, proporcionando uma experiência emocionante e vistas espetaculares da paisagem e da estrada.
Já a província de Hunan, onde fica a Estrada da Montanha Tianmen, é localizada no sul da China e tem cerca de 67 milhões de habitantes.
Seu nome, que significa 'ao sul do lago', reflete sua localização ao sul do Lago Dongting, uma das maiores áreas de água doce do país.
A capital da província é Changsha, um centro político, econômico e cultural com uma história que remonta a mais de 3.000 anos.
A província é famosa por sua diversidade geográfica, que inclui montanhas majestosas, vales profundos e áreas de planícies férteis.
A região de Wulingyuan, por exemplo, é famosa por seus pilares de quartzo, cavernas e cachoeiras, que inspiraram o cenário do filme 'Avatar'.
Outro destaque é o Monte Hengshan, uma das cinco montanhas sagradas da China, reverenciado tanto por sua importância espiritual quanto por sua beleza natural.
A província foi o berço de grandes pensadores e líderes, como Mao Tsé-tung, o fundador da República Popular da China.