Já ouviu falar? 'Montanha de Cristal' tem até teleférico de alta velocidade

Ela fica situada na encosta leste da Cordilheira das Cascatas, dentro da Floresta Nacional Mount Baker-Snoqualmie.
Mais precisamente, a montanha fica a cerca de duas horas de carro de Seattle e nas proximidades do Parque Nacional Mount Rainier.
A montanha atrai visitantes o ano todo com suas paisagens impressionantes, trilhas desafiadoras e uma variedade de atividades para todas as estações.
A montanha já foi palco de competições de freeride, corridas de esqui cross-country e vídeos promocionais de algumas marcas.
Em termos de altitude, a Crystal Mountain chega a 2.130 metros no seu ponto mais alto.
São mais de mil hectares de terreno esquiável, incluindo mais de 50 rotas e 11 teleféricos.
A Crystal Mountain Gondola leva os visitantes até o topo da montanha a cerca de 2.100 metros de altitude.
Além do esqui e snowboard, a Crystal Mountain oferece atrações o ano inteiro.
No verão, a paisagem se transforma, abrindo espaço para caminhadas em trilhas como a Bullion Basin e a Silver Creek.
Nessa época, é comum ver marmotas, veados, águias e até cabras-da-montanha nos arredores.
O restaurante Summit House, o mais alto do estado de Washington, oferece refeições com uma vista espetacular das montanhas ao redor.
A infraestrutura da montanha inclui aluguel de equipamentos, restaurantes, lojas e opções de hospedagem, desde hotéis até cabanas rústicas.
A região começou como uma pequena estação de esqui nos anos 1960 e hoje é um dos destinos mais populares do Noroeste dos EUA.
Nos meses de inverno, o resort costuma ter forte cobertura de neve devido a sua localização elevada.
A região pode receber mais de 10 metros de neve por temporada, especialmente nos anos de fenômeno La Niña.
A State Route 410, uma das principais vias de acesso à montanha, pode fechar durante esse período devido ao risco de avalanches.
Ao longo dos anos, a Crystal Mountain passou por várias mudanças de gestão. Desde 2018, ela passou a ser administrada pelo conglomerado Alterra Mountain Company.
Essa mudança permitiu aos visitantes o uso do Ikon Pass, um dos passes de temporada mais populares entre esquiadores na América do Norte.
Em 2010, foi instalado o teleférico 'Monte Rainier', considerado o único de alta velocidade do estado de Washington.