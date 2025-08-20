Tem no Brasil! As 'Estátuas da Liberdade' que se espalham pelo mundo

Pelo mundo, existem várias réplicas da Estátua da Liberdade em diferentes tamanhos e materiais, sempre com a referência de um dos monumentos mais simbólicos da história da humanidade. Veja algumas imitações da estátua pelo planeta.
Tóquio, Japão – A estátua em Odaiba, na Baía de Tóquio, foi instalada temporariamente em 1998 e depois ficou permanente devido à sua popularidade. Essa réplica é menor, mas igualmente icônica, destacando-se em um cenário moderno com vista para a Rainbow Bridge. O local é conhecido por shoppings, restaurantes e o ambiente à beira-mar.
Las Vegas, EUA – Uma réplica está no hotel-cassino New York-New York, no coração da famosa Las Vegas Strip. A estátua é parte do tema da cidade de Nova York do resort, com outros marcos como o Empire State Building em miniatura. O local é atrativo para cassinos, shows e a vibrante vida noturna.
Colmar, França – A cidade natal de Auguste Bartholdi, criador da Estátua da Liberdade, abriga uma réplica em uma rotatória na entrada da cidade. A estátua homenageia Bartholdi e é rodeada pelo charme medieval de Colmar, com suas ruas de paralelepípedos e vinhedos.
Buenos Aires, Argentina – Uma réplica está no bairro de Barracas, na Plaza Colombia, destacando-se como uma homenagem à liberdade. Embora menor e mais simples, o local é cercado de história e próximo a pontos culturais e gastronômicos da capital argentina.
Bordeaux, França – Com 2,5 metros, a estátua está no bairro Chartrons, onde Bartholdi inicialmente testou a ideia. O local, com vinícolas e museus, é ideal para os amantes da história e do vinho.
Lviv, Ucrânia – No topo da Prefeitura, há uma pequena réplica de 3 metros. Ela representa liberdade e independência no contexto europeu, cercada por uma cidade de arquitetura histórica e cultura vibrante.
Kolkata, Índia – No Belur Math, sede da missão Ramakrishna, há uma réplica de 6 metros. O local, conhecido por sua arquitetura espiritual, é um ponto de meditação e tranquilidade para visitantes.
Seattle, EUA – No bairro de Alki, uma réplica de 2,5 metros foi instalada em 1952. Voltada para a baía de Puget Sound, o local é ótimo para caminhadas e oferece vistas panorâmicas do skyline da cidade.
Gramado, Rio Grande do Sul - Há uma réplica da Estátua da Liberdade no Mini Mundo, localizado em Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil. Essa miniatura tem cerca de 37 centímetros e faz parte de um parque temático ao ar livre com réplicas em escala reduzida de construções icônicas de várias partes do mundo.
Araçatuba, SP - A Estátua da Liberdade da Havan em Araçatuba é uma réplica da original nos EUA, com 35 metros de altura, localizada em frente à filial da loja. Araçatuba é uma cidade conhecida pela produção agrícola e cultura pecuária, a 530 km da capital paulista.
Rio de Janeiro, RJ - O Shopping New York City Center, na Barra da Tijuca, exibe uma réplica de 30 metros na fachada. A estátua faz parte da temática inspirada em Nova York, com elementos arquitetônicos icônicos. O lugar é integrado ao complexo BarraShopping, conhecido por suas lojas, restaurantes e opções de lazer como cinemas e teatro.
A verdadeira Estátua da Liberdade é um monumento de 93 metros, localizado na Ilha da Liberdade, em Nova York, EUA, representando liberdade e democracia. Foi inaugurada em 28 de outubro de 1886, como presente da França aos EUA.
A Estátua da Liberdade é feita de cobre com estrutura interna de ferro, projetada por Gustave Eiffel. Visitantes têm acesso de ferry boat a Liberty Island e podem explorar o pedestal e a coroa com agendamento prévio.
Recebe cerca de 4 milhões de visitantes anuais, sendo um dos símbolos mais reconhecidos dos EUA, atraindo turistas do mundo inteiro e representando esperança e liberdade.
A estátua aparece em filmes como O Dia Depois de Amanhã, Independence Day e Caça-Fantasmas 2, simbolizando tanto destruição quanto renascimento.
No clássico O Planeta dos Macacos (1968), a cena da estátua destruída na praia representa a queda da civilização humana, marcando um desfecho impactante.
O filme 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa' (2021) mostra os trÃªs Homens-Aranha (interpretados por Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire) reunidos na luta final sobre a EstÃ¡tua da Liberdade. A batalha ocorre enquanto a estÃ¡tua estÃ¡ sendo reformada para incluir um escudo do CapitÃ£o AmÃ©rica, criando um cenÃ¡rio Ã©pico e simbÃ³lico no enredo.