Flipar Tem no Brasil! As 'Estátuas da Liberdade' que se espalham pelo mundo A Ile aux Cignes, em Paris, muito comentada recentemente por causa do desaparecimento e morte do fotógrafo brasileiro Flávio Souza, tem uma imitação da Estátua da Liberdade, famoso monumento que é um dos cartões postais dos Estados Unidos. A versão que está na Île aux Cygnes foi um presente dos EUA em 1889 e é voltada para o oeste, simbolizando a amizade entre os dois países. Por Flipar

