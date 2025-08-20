Diferentes tipos de cacto; veja a impressionante diversidade da planta

Cactaceae é uma família botânica de arbustos, árvores, ervas, lianas e subarbustos representada pelos cactos ou catos. Neste sentido, apresentam aproximadamente 142 gêneros e 1793 espécies aceitas.
Os ramos longos, geralmente suculentos e alguns até comestíveis, produzem folhas fotossintéticas. Já os caules curtos produzem folhas modificadas em espinhos ou conjunto deles; estípulas ausentes e fruto tipo baga.
Os cactos são frequentemente usados como plantas ornamentais e alguns na agricultura. Plantas pouco usuais, adaptadas a ambientes extremamente quentes ou áridos, apresentando ampla variação anatômica e capacidade fisiológica de conservar água.
Como os cactos possuem diversos tamanhos, é fácil encaixá-los na decoração de qualquer ambiente. Seja em vasinhos, na mesa de centro da sala, no criado-mudo do quarto ou em jardins e numa varanda.
Desta forma, elas apresentam espécies raras. Dentre elas, está o cacto monstro (Cereus peruvianus monstruosus), que é nativo da América do Sul. Ele é versátil, visto que pode chegar a 9 m de altura, porém, quando cultivado em vaso, costuma crescer apenas até 1 m.
O cacto monstro é tolerante à seca, aprecia sol pleno e clima quente, mas também pode ser cultivado à meia-sombra. Essa planta tem várias formas, as quais podem ser causadas por mutações, intencionais ou não.
As alterações na sua genética fazem sua anatomia ser diferente. Isso porque suas folhas podem ser espiraladas, ter forma de leque, uma formação aleatória ou ser imponente e grande.
O cacto monstro apresenta uma cor verde-clara e hastes grossas, que podem crescer de maneira desordenada. Suas hastes podem ser tanto eretas quanto pendentes, dependendo da idade e do ambiente.
Com braços contorcidos e espinhos irregulares, o cacto monstro tem um visual único, sendo uma obra-prima da natureza. Ele pode florescer, embora não seja comum. As flores são brancas, com uma forma de funil e abrem-se à noite. Elas podem ser muito perfumadas, atraindo polinizadores noturnos.
O cacto cristal, por sua vez, é conhecido por suas folhas translúcidas que lembram verdadeiros cristais, que são utilizados para práticas espirituais, terapias holísticas ou decoração. Esta planta é uma verdadeira joia, com extrema elegância e formato original.
As espécies de Opuntia têm cerdas finas e farpadas chamadas glochids. Eles se desprendem facilmente e podem se soltar na caixa durante o transporte dessas plantas.
As almofadas apresentam espinhos brancos brilhantes que captam perfeitamente o sol. Esta variedade atinge cerca de 6,0 'de altura, mas se espalha por vários metros.
A Opuntia 'Crystal Tide': possuem flores quase brancas, que nascem desses cactos de baixo crescimento. Uma cor rara para a pera espinhosa. Delicadas pétalas brancas revelam estames vermelhos brilhantes e marcantes.
O cacto Gymnocalycium mihanovichii (coral) é uma espécie nativo da América do Sul, conhecido por sua aparência única e exótica. Ele pertence à família Cactaceae e é amplamente cultivado como planta ornamental devido às suas formas variadas e coloridas.
Suas características mais distintivas incluem um corpo globular ou cilíndrico, geralmente verde ou azulado, e muitas vezes marcado com padrões fascinantes. Além disso, produz belas flores que podem variar em cor, incluindo tons de rosa, vermelho e branco.
Além de sua beleza ornamental, o Gymnocalycium mihanovichii é uma planta de fácil manutenção, ideal para jardineiros iniciantes. Ele pode ser cultivado tanto em ambientes internos quanto externos, proporcionando um toque de exotismo e beleza a qualquer espaço.
O Gymnocalycium mihanovichii é apreciado por sua facilidade de cultivo. Essa espécie é bastante resistente e tolerante a condições adversas, como falta de água e temperaturas extremas. No entanto, é importante fornecer a ele um ambiente bem drenado e evitar o excesso de umidade.
Uma rara e incrível variedade de cacto é o Mammillaria elongata. Ele se assemelha muito a um cérebro. Seus espinhos podem ter várias cores, desde brancos a marrons, enquanto suas flores são esbranquiçadas.
A grande maioria possui ciclo de vida perene e, dependendo da espécie, pode variar de 5 a 200 anos. Os cactos adultos podem ficar a pleno sol, porém na época da floração, deve-se evitar a exposição ao calor.
Mammillaria elongata ‘Cristata’, recebeu o apelido de cacto cérebro’ graças à mutação ou dano ao seu centro de crescimento. A forma com crista tem caules que crescem em um aglomerado retorcido. Algo bem semelhante a vermes ou ao cérebro humano.
Os cactos cérebros não são resistentes ao frio. Eles precisarão estar dentro de casa para o inverno e não podem lidar nem com geadas leves. Traga-os para dentro de casa no início do outono.
A espécie é conhecida por seus caules cilíndricos e longos (quando em sua condição genética normal) que crescem em tufos densos. As plantas maduras podem atingir até 30 cm de altura e 7,5 cm de diâmetro. As flores são pequenas e, geralmente, aparecem na primavera e são de cor branca ou amarela.
Com suas listras contrastantes, o cacto zebra tem um toque exótico e é originário do continente africano, principalmente das regiões áridas da África do Sul.
Durante o inverno, ele entra em um estado de dormência parcial, quando as regas podem ser reduzidas. A adubação deve ser feita apenas na estação de crescimento, entre primavera e verão.
Na natureza, a planta-zebra é normalmente encontrada em regiões arenosas de vegetação arbustiva. Curiosamente, a ponta de suas folhas pode ficar vermelha se for submetida a condições adversas (especialmente longas horas sob o sol).
É uma planta resistente que tolera a falta de água e pode crescer em ambientes com pouca luz, tornando-a uma ótima escolha para escritórios e ambientes internos. É importante, no entanto, evitar expor a planta à luz solar direta por longos períodos, pois isso pode queimar as folhas.
O Cacto Orbea, que é nativo da África do Sul, tem o ciclo de vida perene e é conhecido também como flor estrela ou cacto estrela-do-mar. Deve ser cuidado sob pleno sol ou meia sombra, em solo arenoso, drenado e enriquecido com matéria orgânica e irrigado abundantemente, mas não constantemente.
A Orbea Variegata é uma planta ramificada com hastes eretas ou derrubadas que crescem até 25 cm de comprimento. Os caules são dentados com coloração verde-acinzentado, tons de vermelho podem surgir quando exposta ao sol pleno.
As flores são em forma de estrela, esbranquiçadas ou amarelas, com machas fortes de marrom que surgem no final do verão ou outono. É recomendado cultivar em umidade baixa ou média, com sol ameno pela manhã. Esta planta esférica também é conhecida como 'cacto bola de neve', sendo rara, de forma única.