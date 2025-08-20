Flipar Aproveite o que as saborosas tâmaras podem oferecer As tâmaras podem ser, entre outras coisas, uma boa alternativa ao açúcar refinado. Além da doçura natural, essas frutas são compostas de nutrientes que podem trazer diversos benefícios para a saúde. Por Flipar

Imagem de Engin Akyurt por Pixabay