Lápide de cavaleiro medieval nobre é encontrada em lugar inesperado

O túmulo retrata um cavaleiro em armadura de malha, segurando espada e escudo, cercado por arcadas típicas do fim do século 13 ao início do 14.
A peça, feita de calcário da Gotlândia, foi encontrada em ?ródmie?cie I, antigo local de uma igreja do século 12 e de um castelo da Ordem Teutônica.
A identidade do cavaleiro é desconhecida, mas o túmulo indica que ele era alguém de alta posição, como um comandante.
Além dela, foi localizada uma segunda lápide de arenito, danificada, com sinais de arcadas e vestígios de artefatos metálicos corroídos.
Desde 2023, as escavações revelaram mais de 250 sepulturas, seis lápides e fundações da igreja.
As descobertas reforçam a importância de Gda?sk na Idade Média, especialmente durante o domínio da Ordem Teutônica, e serão preservadas e encaminhadas ao Museu Arqueológico local.
Com cerca de 477 mil habitantes, Gda?sk é uma das cidades mais importantes e fascinantes da Polônia, localizada na costa do Mar Báltico, no norte do país.
Além de ser conhecida por sua arquitetura deslumbrante, Gda?sk desempenhou um papel crucial em eventos históricos europeus.
Historicamente, Gda?sk foi um importante porto da Liga Hanseática durante a Idade Média, o que tornou a região próspera.
Devido à sua localização estratégica, foi alvo de diversas disputas entre poloneses, alemães, suecos e outros povos europeus.
Gda?sk também foi cenário do estopim da Segunda Guerra Mundial, com o ataque alemão à guarnição polonesa na península de Westerplatte, em 1º de setembro de 1939.
Outro marco fundamental na história contemporânea de Gda?sk é seu papel no nascimento do movimento Solidariedade (Solidarno??), liderado por Lech Wa??sa nos estaleiros da cidade na década de 1980.
Esse movimento sindical e social foi decisivo para a queda do comunismo na Polônia e em outros países do bloco soviético.
A cidade antiga de Gda?sk, quase totalmente destruída durante a guerra, foi cuidadosamente reconstruída com base em registros históricos e obras de arte, e hoje encanta visitantes com sua beleza.
Entre seus principais pontos turísticos estão a Rua D?ugi ('Rua Longa', em português), repleta de edifícios coloridos em estilo gótico e renascentista.
É nessa rua que fica a Fonte de Netuno, um dos símbolos de Gda?sk.
Outro marco icônico é o ?uraw, um antigo guindaste portuário de madeira que hoje abriga um museu marítimo.
Não menos relevante é a Igreja de Santa Maria, uma das maiores igrejas de tijolos do mundo.
Gda?sk também é conhecida por sua produção de âmbar, muitas vezes chamada de 'ouro do Báltico'. Abriga, inclusive, o Museu do Âmbar, dedicado a esse material fascinante.
A proximidade com Sopot e Gdynia forma a chamada Trójmiasto (Três-Cidades), uma área metropolitana cheia de atrações, incluindo o famoso pier de Sopot, o mais longo da Europa.