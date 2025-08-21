Flipar Evento no Acre tem chocolate de graça e exaltação da Rota do Cacau A Expoacre chegou ao fim com um momento simbólico. A quebra da estátua de chocolate do Mapinguari, um dos principais atrativos do Espaço da Rota do Cacau, que pesava 200 quilos e tinha 1,70 metro de altura. Por Flipar

- Divulgação SECOM