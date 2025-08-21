Veja como será o megaiate residencial maior que o Titanic

O gigaiate irá contar com 133 acomodações de alto padrão e 22 suítes adicionais, todas de cinco estrelas.
Seu tamanho é tão impressionante que supera inclusive o icônico navio Titanic (que tinha cerca de 268 metros de comprimento).
Outro navio popular que será superado em tamanho pelo gigaiate Ulyssia é o Rainha Elizabeth II (foto), que tem 293 metros de comprimento.
O projeto foi desenvolvido por especialistas em navegação e hospitalidade, e promete uma experiência única de vida em alto-mar.
'[...] Oportunidade de descobrir novos horizontes, desbloquear novas perspectivas e deixar um impacto positivo em todos os cantos do mundo', diz um trecho do anúncio do cruzeiro.
Segundo a companhia, os viajantes do Ulyssia terão a 'oportunidade extraordinária de viajar com segurança e privacidade para todos os cantos do mundo'.
'[...] Do conforto de suas casas, para portos de iates sofisticados, cidades icônicas e os locais mais remotos da Terra', afirma a empresa.
Os criadores do projeto garantem que o Ulyssia será equipado com o luxo equivalente a um hotel cinco estrelas, incluindo uma cozinha integrada em cada apartamento.
Além das residências, o gigaiate contará com uma ampla variedade de restaurantes, com renomados chefs internacionais, além de piscinas e um teatro.
Visando a garantir a segurança e a conveniência dos 'moradores' do iate, dois helicópteros estarão disponíveis o tempo todo de forma exclusiva.
Uma maquete já está disponível para quem deseja conhecer melhor o projeto, oferecendo uma visão detalhada de como será o Ulyssia.
Entre os destaques está um amplo deck traseiro que se estende até a água, equipado com espreguiçadeiras, itens para a prática de esportes aquáticos e diversas docas para jet-skis.
O interior impressiona com janelas enormes que proporcionam um ambiente claro e arejado, além de acabamentos em madeira e móveis em tons de creme.
O bilionário suíço Frank Binder, responsável pelo projeto do Ulyssia, revelou que sua inspiração veio após uma experiência no World (foto), um iate com serviços semelhantes.
'Fiquei totalmente intrigado com a ideia e pesquisei, estudei as plantas e fiquei muito tentado a comprar um apartamento no World', contou o bilionário.
'Surgiu uma oportunidade de formar um time com a equipe de gestão do World. Eu vi isso como uma chance de fazer algo em outro nível', revelou.
Um dos principais diferenciais do Ulyssia, segundo o bilionário, é a possibilidade de incorporar tecnologias modernas, inexistentes durante a construção do World.
De acordo com o suíço, isso permitirá que seu cruzeiro esteja em sintonia com as questões ambientais.
Apesar do planejamento avançado, a construção do Ulyssia ainda não começou. Segundo o jornal britânico The Sun, as obras estão previstas para iniciar em setembro de 2025, com conclusão estimada para o fim de 2029.
Ainda de acordo com a imprensa inglesa, os preÃ§os das acomodaÃ§Ãµes variam: um apartamento de um quarto, por exemplo, custarÃ¡ 10 milhÃµes de libras (aproximadamente R$ 73 milhÃµes).
Enquanto isso, as coberturas, com tamanhos entre 166 m² e 1.400 m², terão preços iniciais de 49 milhões de libras (cerca de R$ 360 milhões).