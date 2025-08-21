Juliana Paes volta a ser rainha de bateria da Viradouro

Nesse sentido, a apresentação oficial da atriz à comunidade está marcada para o dia 30 de agosto, na quadra da escola, em Niterói. Em 2026, a escola será a terceira a entrar na Marquês de Sapucaí na segunda-feira de carnaval (16 de fevereiro).
Uma das rainhas de bateria mais emblemáticas da história da Viradouro, a atriz se mostrou emocionada com o retorno e ao ver o projeto para 2026. Vale lembrar que ela era da comunidade de Niterói e estava no início da carreira.
Ciça, personagem icônico do carnaval carioca, será o grande homenageado da agremiação no Carnaval de 2026. Consagrado na Unidos de São Carlos, atual Estácio de Sá, com o troféu de 1992, o mestre de bateria conquistou dois títulos pela escola de Niterói, em 2020 e 2024.
No Carnaval de 2004, Juliana Paes substitui Luma de Oliveira à frente da bateria da Viradouro. Ao lado de Ciça, fez uma dobradinha de sucesso e marcou seu nome na agremiação.
'Eu estou de volta para minha casa, Viradouro. Um pedido do Mestre Ciça é uma ordem e meu coração, mais uma vez, vai bater mais forte no ritmo do nosso furacão vermelho e branco', escreveu Juliana.
'Tudo para homenagear nosso amigo Mestre Ciça, que vai brilhar como tema da Escola na Sapucaí. Já tô arrepiada só de imaginar' , vibrou a atriz.
Um dos momentos mais emblemáticos desta parceria foi em 2007. No enredo sobre jogos, a bateria de Mestre Ciça e da rainha Juliana Paes fez uma movimentação inédita e inesquecível ao subir em uma carro alegórico, que representava peças de Xadrez.
Depois de deixar o cargo, Juliana chegou a desfilar com camisa da diretoria nos momentos em que a escola estava no Acesso. Além disso, esteve na comissão de frente no carnaval de 2015, quando a agremiação de Niterói retornou ao Grupo Especial.
Além disso, Juliana Paes foi rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio nos carnavais de 2018 e 2019, passando a coroa para Paolla Oliveira em 2020.
Nascida em 26 de março de 1979, Juliana Paes começou como modelo e figurante, incluindo participações em 'Malhação', sobretudo na temporada de 1998.
É a filha mais velha da dona de casa Regina Couto Paes e do policial militar Carlos Henrique Paes. Além disso, tem três irmãos: Rosana, Mariana e Carlos Henrique Júnior.
Dois anos depois, chamou a atenção ao interpretar a empregada Ritinha, na novela das 20h, 'Laços de Família', em 2000, do autor Manoel Carlos.
Em 'O Clone', interpretou a alpinista social Karla, antes de se destacar de vez na teledramaturgia brasileira. Foi em Celebridade, de Gilberto Braga, como Jaqueline Joy, que a atriz mostrou também um viés para a comédia e iniciou sua parceria com Deborah Secco.
Na sequência da carreira, chamou a atenção como Creuza, uma falsa beata, que tentava seduzir os homens, enganando a todos, na novela 'América', em 2005, de Glória Perez. No ano seguinte, foi uma das protagonistas de 'Pé na Jaca', de Carlos Lombardi.
Em 2009, a atriz ganhou sua primeira protagonista, a indiana Maya Meetha, na novela Caminho das Índias, novamente de Glória Perez, sendo bastante elogiada pela crítica especializada.
A beleza de Juliana Paes voltou a ser explorada, desta vez no remake de 'Gabriela', adaptação do romance homônimo de Jorge Amado. Em cena, ela viveu a personagem principal, que foi interpretada por Sônia Braga em 1975.
Entre 2015 e 2022, Juliana conquistou o público e a crítica interpretando mulheres de personalidade forte, como a empresária Carolina Castilho em 'Totalmente Demais', de 2015.
A atriz se destacou ao interpretar a explosiva Bibi Perigosa, mulher que se envolve no mundo do tráfico, inspirada na vida real de Fabiana Escobar, em A Força do Querer, de Glória Perez.
Voltou a ser protagonista na novela das 21h, 'A Dona do Pedaço', de Walcyr Carrasco, como a carismática vendedora de bolos Maria da Paz.
A atriz também esteve presente no remake global de 'Pantanal', novela da extinta TV Manchete, como a selvagem Maria Marruá. Em 'Renascer', foi a personagem Jacutinga no reboot.
Em março de 2022, a atriz alterou seu contrato com a Globo, depois de 21 anos, que deixou de ser fixo para ser por obra. No cinema, também esteve no clássico 'Dona Flor e seus dois maridos', romance do escritor brasileiro Jorge Amado, publicado em 1966.
Ainda no cinema, interpretou Ivana em 'Amor sem medidas'. Uma advogada que se apaixona por Ricardo, um divertido cardiologista. Apesar da conexão, a diferença de altura se torna um problema em uma trama recheada de reflexões sobre o assunto.
'Pedaço de Mim' é uma minissérie brasileira da Netflix que conta a história de Liana, vivida por Juliana Paes, que descobre estar grávida de gêmeos de pais diferentes após um evento traumático. Também esteve em 'Vidas Bandidas', minissérie brasileira produzida pela Disney+.
Por fim, em 9 de setembro de 2008, Juliana se casou com o empresário Carlos Eduardo Baptista, com quem teve dois filhos. Pedro, nascido em 2010, e Antônio, de 2012. Quanto à religião, Paes declara ter sido criada na umbanda.