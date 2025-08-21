Flipar Juliana Paes volta a ser rainha de bateria da Viradouro Juliana está de volta à frente da bateria da Unidos do Viradouro. A agremiação de Niterói anunciou o retorno da atriz como rainha, cargo que ocupou entre 2004 e 2008, para novamente fazer uma parceria com mestre Ciça, enredo para o Carnaval de 2026. Por Flipar

- Reprodução do Instagram @julianapae