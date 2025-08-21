Anthony Hopkins: aos 87 anos, astro de Hollywood revela como mantém vitalidade

Nas redes sociais, o veterano de Hollywood compartilha reflexões filosóficas, grava vídeos tocando piano e até dança com bom humor.
A saúde invejável ele atribui a alguns aspectos. Entre eles, o fato de estar há meio século sem ingerir bebidas alcoólicas.
Depois do Natal de 1975, o ator parou de consumir álcool. No fim de 2024, ele compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram para comemorar a marca de 49 anos de sobriedade.
'Há 49 anos, eu parei. Estava me divertindo muito, mas então percebi que estava em uma grande enrascada, porque não conseguia me lembrar de nada e estava dirigindo embriagado, completamente fora de mim', declarou.
“Naquele dia decisivo, percebi que precisava de ajuda. Então, procurei por ela. Liguei para um grupo de pessoas como eu: alcoólatras. E foi isso. Desde então, estou sóbrio. Eu me diverti mais nesses 49 anos do que nunca', concluiu.
O ator também adotou alguns hábitos na alimentação que ajudam a explicar a vitalidade: cortou alimentos ultraprocessados e açúcar. Ele já fez essas revelações em entrevistas e também a seus seguidores nas redes sociais.
Anthony Hopkins é um dos nomes mais respeitados do cinema mundial. Com uma carreira que atravessa mais de seis décadas, o ator conquistou o público e a crítica pelo talento e também pela história de vida marcada por disciplina, reinvenção e superação.
Ele nasceu em 31 de dezembro de 1937, em Port Talbot, município localizado no País de Gales. Filho único de Richard e Muriel Hopkins, ele cresceu em uma família simples.
Inspirado por Richard Burton, outro grande astro do cinema de origem galesa, Hopkins decidiu seguir a carreira de ator.
Ele chegou a servir o exÃ©rcito britÃ¢nico por dois anos. Mais tarde, ingressou na Royal Academy of Dramatic Art, de Londres. Sua formaÃ§Ã£o rigorosa no teatro o levou, ainda jovem, a integrar a companhia de Laurence Olivier, no National Theatre, experiÃªncia que moldou seu estilo e lhe abriu portas para grandes papÃ©is.
Hopkins brilhou inicialmente no palco, mas logo migrou para o cinema e a televisão. Nos anos 1960 e 1970, participou de produções britânicas e começou a ganhar notoriedade em adaptações literárias e dramas históricos. Seu talento camaleônico logo chamou atenção em Hollywood.
Em 1968, fez estreia marcante no cinema em “O Leão no Inverno”, no qual atuou ao lado de Katharine Hepburn e Peter O’Toole. Na trama, interpretou o rei inglês do século 12 Ricardo Coração de Leão.
Nas décadas seguintes, ele se consolidaria como um ator de enorme versatilidade, transitando do drama ao suspense, sempre com intensidade e precisão.
A consagração definitiva veio em 1991, com “O Silêncio dos Inocentes”, de Jonathan Demme. Sua atuação como o enigmático e perturbador Hannibal Lecter entrou para a história do cinema, rendendo a Hopkins o Oscar de Melhor Ator.
Curiosamente, Hopkins aparece em cena por pouco mais de 16 minutos, mas foi o suficiente para criar uma das performances mais memoráveis da sétima arte.
O papel rendeu duas continuações - Hannibal (2001) e Dragão Vermelho (2002) -, consolidando Hopkins como um ícone cultural.
Ao longo de sua trajetória, Hopkins encarnou personagens de variados gêneros. Ele viveu, por exemplo, figuras históricas como o ex-presidente dos Estados Unidos Richard Nixon - “Nixon”, em 1995 - e o artista plástico Pablo Picasso - “Os Amores de Picasso”, em 1996.
Ele também brilhou em dramas sensíveis como “O Encontro Marcado”, em 1998, “A Máscara do Zorro”, em 1998”, e “Meu Pai”, em 2020.
Por “Meu Pai”, em que interpreta um homem enfrentando a demência, Hopkins recebeu o Oscar de Melhor Ator em 2021, a segunda estatueta de sua carreira. O prêmio o transformou no ator mais velho a conquistar a estatueta nessa categoria. Ele tinha 83 anos à época.
Hopkins também se dedica à música e às artes plásticas. Pianista talentoso, já lançou composições próprias e costuma compartilhar vídeos tocando e dançando em suas redes sociais, mostrando leveza e alegria de viver. Ele estuda o instrumento desde os seis anos de idade.
O artista britânico é casado desde 2003 com a diretora e atriz colombiana Stella Arroyave, 18 anos mais jovem que Hopkins. Anteriormente, ele teve dois outros casamentos. Do primeiro, com a atriz britânica Petronella Barker, nasceu Abigail Hopkins, em 1968. Porém, a relação entre pai e filha foi marcada por distanciamento durante muitos anos.