Bella Campos: destaque em ‘Vale Tudo’, atriz faz estreia no cinema

A atriz protagoniza o longa-metragem “Cinco Tipos de Medo”, que faz sua estreia mundial no tradicional Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul. O filme está na mostra competitiva do evento.
No thriller dirigido por Bruno Bini, ela interpreta uma enfermeira que vive em uma comunidade. O filme marca também a estreia do cantor Xamã no cinema.
O filme se passa em Cuiabá, capital do Mato Grosso, justamente a cidade em que nasceu Bella Campos. Bárbara Colen, Rui Ricardo Diaz e João Vitor Silva são outros destaques do elenco do longa-metragem.
'Pensei muito antes de postar isso aqui, mas só quem é do corre, quem veio do nada, quem é mulher, preta, de regiões fora do eixo, sabe como é dura a caminhada. Quando eu saí dessa cidade, jamais imaginei que poderia exercer essa profissão e voltar aqui dez anos depois para realizar meu sonho de fazer um filme. Está sendo a experiência mais deliciosa da minha vida', escreveu a atriz em 2023, época em que ocorreram as filmagens.
Isabella Karolina de Campos Siqueira Carmo - mais conhecida como Bella Campos - nasceu em 13 de fevereiro de 1998, em Cuiabá.
Após a separação dos pais, ela foi viver inicialmente com sua avó materna. Posteriormente, mudou-se com a mãe e a irmã para Florianópolis, capital de Santa Catarina.
Ainda adolescente, ela trabalhou em serviços como atendente de pet shop e auxiliar de farmácia até conseguir um emprego como balconista em um café em um teatro.
'Nem sei se eu queria ser modelo, precisava sobreviver. A gente vivia uma realidade muito difícil”, declarou ela em participação no programa “Domingão com Huck”.
A visibilidade viria ao interpretar a personagem Muda no remake da novela “Pantanal”, em 2022.
O papel valeu a Bella Campos o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Melhores do Ano de 2022, no “Domingão com Huck”.
Em seguida, ela trabalhou na novela “Vai na Fé”, de 2023, interpretando a personagem Jenifer, filha da protagonista Sol, vivida por Sheron Menezzes.
Também em 2023, ela iniciou as filmagens do longa-metragem “Cinco Tipos de Medo”, que entra em cartaz neste ano.
Após um longo processo de seleção, Bella Campos foi confirmada como a nova Maria de Fátima no remake de 'Vale Tudo', papel originalmente interpretado por Glória Pires, em 1989. Além dela, atrizes como Letícia Vieira e Giullia Buscacio participaram dos testes para o papel.
Ela encarou uma preparação intensa para dar vida à ambiciosa vilã, recebendo apoio de uma equipe de fonoaudiólogos, preparadores corporais e de texto.
Desde antes da estreia, Bella foi alvo de comparações com a versão original, críticas e oscilações de opinião. “Sei que estou ocupando um espaço que historicamente não foi criado para mim. Fui aprovada por todos os diretores e pela autora. Me sinto merecedora”, declarou, em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”.
Em 2022, Bella Campos iniciou um namoro com o cantor MC Cabelinho, após eles se conhecerem nos bastidores da novela “Vai na Fé”.
Em agosto de 2023, Bella anunciou o término do namoro. A decisão veio após rumores de infidelidade por parte de MC Cabelinho.