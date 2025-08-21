Bella Campos: destaque em ‘Vale Tudo’, atriz faz estreia no cinema

'Pensei muito antes de postar isso aqui, mas só quem é do corre, quem veio do nada, quem é mulher, preta, de regiões fora do eixo, sabe como é dura a caminhada. Quando eu saí dessa cidade, jamais imaginei que poderia exercer essa profissão e voltar aqui dez anos depois para realizar meu sonho de fazer um filme. Está sendo a experiência mais deliciosa da minha vida', escreveu a atriz em 2023, época em que ocorreram as filmagens.