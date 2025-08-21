Desconhecidos e curiosos; conheça peixes das profundezas dos oceanos

Veja espécies curiosas de seres, que habitam as profundezas do oceano.
Mas muitas criaturas marítimas com formatos estranhos e habilidades especiais já são catalogadas. Veja algumas espécies super curiosas.
Polvo-mímico - É um imitador, capaz de fingir ser um peixe-leão ou uma enguia, por exemplo. Muda a textura e a cor para se camuflar no ambiente e facilitar a captura da presa.
Baiacu-espinho - Coberto por espinhos, como o nome indica, ele tem a habilidade de inflar com água e ar para que o predador não consiga devorá-lo. Pode aumentar em até três vezes o seu tamanho.
Dragão-marinho folhado - Pertence à família dos cavalos-marinhos. Tem um formato que parece de alga marinha, com uma espécie de 'folha' flutuando junto ao seu corpo, o que o ajuda a se esconder.
Enguia-pelicano - Ã? um peixe abissal tambÃ©m chamado de peixe-boca-de-guarda-chuva, por causa de sua enorme boca. A mandÃbula inferior em forma de bolsa lembra a de um pelicano, daÃ seu nome. A boca Ã© frouxamente articulada e abre o suficiente para engolir peixes maiores.
Moreia-fita - Vive em tocas feitas de areia ou corais e se alimenta de peixes e crustáceos. Pode mudar de gênero várias vezes - de macho para fêmea e vice-versa - ao longo da vida.
Poliqueta-árvore-de-natal - Tem esse nome por causa da estrutura do seu sistema respiratório, formada por camadas de cílios que permitem agarrar a presa e levá-la até a boca.
Caramujo-de-ferro - Tem uma armadura de escamas feitas de sulfato de ferro. Ele não precisa de alimentar de animais nem de plantas, pois tem bactérias no próprio organismo que garantem sua nutrição.
Mais uma do caramujo-de-ferro: Pesquisadores financiados pelos EUA estudam essa concha reforçada para verificar se pode ser útil na confecção de equipamentos e armaduras militares.
Verme-lula - É pequeno (9 cm de comprimento por 1 cm de largura) e se alimenta de neve marinha (partículas de matéria orgânica que caem no fundo do mar)
Camarão-louva-a-deus-palhaço - Ninguém diria, mas é um dos animais mais fortes (proporcionalmente) do mundo. Tem 12 centímetros, mas é capaz de quebrar conchas e até vidros de aquário com seus membros.
Esponja-harpa - Ã? uma esponja carnÃvora, que tem um sistema de canais e poros que mantÃ©m o fluxo constante de Ã¡gua no corpo para obtenÃ§Ã£o de alimentos e para remoÃ§Ã£o de resÃduos. O nome se deve ao seu formato, que parece o instrumento musical de cordas. .
Tubarão Wobbegong - Vivem a maior parte do tempo descansando no fundo do mar. A maioria tem no máximo 1,25 metro de comprimento, mas o maior atinge 3 metros. São camuflados com um padrão simétrico de manchas que lhe dão a aparência de um tapete.
Tubarão-duende - Um dos mais antigos tubarões, é raro de ser encontrado. Tem nariz achatado, corpo rosado e flácido e dentes em forma de pregos. O peixe mede de três a quatro metros de comprimento, na idade adulta. Alimenta-se de lulas, camarões, polvos e outros moluscos.
Pepino-do-mar rosa - Vive a mais de 2 km de profundidade, mas emite luz. E revela o seu sistema digestivo.
Axolote - É uma espécie de salamandra que não se desenvolve na fase de larva, permanecendo nesse estado mesmo em adultos. Conserva durante toda a vida brânquias externas, uma característica do estado larval. Os axolotes são muito usados em laboratório devido à sua capacidade de regeneração.
Engolidor-negro - Esse peixe é pequeno. Não passa de 10cm. Mas é perigoso para muitas presas, pois seu estômago comporta 10 vezes o seu tamanho. E sua boca abre o suficiente para ele coma presas duas vezes maior que ele.
Peixe-bolha - Vive na escuridão a até 1.200 metros de profundidade. Ele nunca sobe às zonas claras, a menos de 300 metros. Para suportar a pressão da água nessa profundidade, a espécie possui ossos flexíveis e carne molenga como gelatina.