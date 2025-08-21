Flipar Nutritiva e requintada, lagosta é valorizada na gastronomia e até mesmo nas artes Um dos crustáceos mais apreciados na gastronomia mundial, a lagosta se tornou um prato refinado devido à sua história, sabor e métodos de preparo. Rica em proteínas, ela ajuda a movimentar a economia, assim como está presente na cultura e nas artes. Por Flipar

Pixabay