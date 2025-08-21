Brasil tem 16 filmes pré-selecionados para o Oscar 2026; confira!

O processo de seleção continuará no dia 8 de setembro, quando uma comissão especial revelará uma lista mais curta, com seis títulos pré-selecionados.
O grande anúncio do filme que será o representante oficial do país ocorrerá no dia 15 de setembro. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março de 2026.
A expectativa por essa escolha é alta, especialmente após o Brasil conquistar sua primeira estatueta na categoria com o filme 'Ainda Estou Aqui'.
Entre os concorrentes deste ano, destacam-se produções que já receberam reconhecimento internacional.
Uma delas é 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, que garantiu a Wagner Moura a Palma de Ouro de Melhor Ator no Festival de Cannes.
Outro forte concorrente é 'O Último Azul', dirigido por Gabriel Mascaro, que conquistou um Urso de Prata no Festival de Berlim e conta com as atuações de Denise Weinberg e Rodrigo Santoro.
Outros destaques da pré-lista são 'A Melhor Mãe do Mundo', dirigido por Anna Muylaert, 'Homem com H', de Esmir Filho, 'O Filho de Mil Homens', de Daniel Rezende, e 'Os Enforcados', dirigido por Fernando Coimbra, e 'Vitória', de Andrucha Waddington.
A votação que define os ganhadores do Oscar é feita entre os mais de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Veja alguns dos principais brasileiros que votam na maior premiação do cinema no planeta!
Alice Braga – A atriz construiu sólida carreira internacional a partir de 2006. Sobrinha da consagrada Sônia Braga, atuou em filmes como “Eu Sou a Lenda”, ao lado de Will Smith, e “O Esquadrão Suicida”, de 2021.
Anna Muylaert – Diretora, produtora e roteirista, tem em sua filmografia títulos como “Durval Discos”, “É Proibido Fumar” e “Que Horas Ela Volta?”.
Bruno Barreto – Diretor de filmes que se tornaram clássicos do cinema brasileiro, como “Dona Flor e Seus Dois Maridos” e “O Que É Isso, Companheiro?”.
Carlinhos Brown – Cantor, compositor e artista visual, assinou trilhas sonoras para os filmes “Rio” e “Capitães de Areia”.
Wagner Moura – Com carreira em ascensão em Hollywood, Moura estrelou a série 'Narcos' e filmes como 'Tropa de Elite', 'Elysium' e 'Guerra Civil'.
Carlos Saldanha – Cineasta com carreira internacional, dirigiu animações populares como 'A Era do Gelo', 'Rio' e 'Touro Ferdinando'.
Fernanda Montenegro – Além de ter brilhado em “Central do Brasil”, de Walter Salles, Fernanda Montenegro é uma das mais artistas de maior prestígio no Brasil, seja na teledramaturgia, teatro ou cinema.
Fernando Meirelles – Indicado ao Oscar de direção em 2004 por “Cidade de Deus”, também tem trajetória importante como produtor.
José Padilha – Diretor do premiado documentário “Ônibus 174”, ganhou fama internacional com “Tropa de Elite”, vencedor do Urso de Prata em Berlim.
Karim Aïnouz – Diretor de filmes de sucesso como “Madame Satã”, “O Céu de Suely” e “A Vida Invisível”. Também fez trabalhos como roteirista e artista visual.
Kleber Mendonça Filho – Diretor dos premiados “O Som ao Redor”, “Aquarius” e “Bacurau”, além do próprio 'O Agente Secreto'.
Petra Costa – Cineasta que ganhou projeção nos últimos anos, especialmente pelo documentário “Democracia em Vertigem”, de 2019, e o mais recente 'Apocalipse nos Trópicos', de 2024.
Rodrigo Santoro – Um dos principais representantes brasileiros em Hollywood. Após despontar em novelas da Globo, fez sucesso no cinema nacional em filmes como “Bicho de Sete Cabeças” e “Carandiru” até partir para uma bem-sucedida carreira internacional.
Selton Mello – Ator e diretor premiado em filmes e séries, encarnou personagens marcantes no cinema nacional, como o Chicó, de “Auto da Compadecida”, e João Estrella, em “Meu Nome Não é Johnny”.
Sônia Braga – Atriz de carreira consolidada no Brasil e também no mercado internacional. Entre seus trabalhos mais conhecidos no cinema estão os papéis em “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, “O Beijo da Mulher Aranha”, 'Bacurau' e “Aquarius”.
Walter Salles – Diretor com uma extensa lista de filmes premiados, como “Central do Brasil”, “Terra Estrangeira”, “Abril Despedaçado” e “Diários de Motocicleta”, além, é claro, de 'Ainda Estou Aqui'.
Fernanda Torres – Em junho de 2025, a atriz, que concorreu ao Oscar na categoria de atuação por 'Ainda Estou Aqui', foi convidada a ser mais uma dos tantos brasileiros votantes no Oscar.