Flipar

Sementes e plantas que rendem ótimos cosméticos

Muitas plantas e sementes são usadas na produção de cosméticos devido às suas propriedades hidratantes, antioxidantes e regenerativas. Elas fornecem óleos, extratos e ativos naturais que beneficiam a pele e os cabelos.

Por Flipar
Reprodução de Facebook

Além disso, a tendência por produtos naturais e sustentáveis tem impulsionado ainda mais o uso desses ingredientes. Confira algumas das principais plantas e sementes utilizadas na indústria da beleza:

Imagem de Felix Lichtenfeld por Pixabay

Aloe vera – Suas folhas contêm um gel rico em vitaminas e enzimas que acalmam e hidratam a pele. É usado em cremes faciais, géis pós-sol e produtos para queimaduras.

Semente de uva – Produz um óleo leve e antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento da pele. É encontrado em séruns, hidratantes e óleos corporais.

Buenas Dicas/Pixabay

Óleo de argan – Extraído das nozes da árvore de argan, é rico em ácidos graxos e vitamina E. Usado principalmente em shampoos, condicionadores e óleos capilares

Daniel*D - wikimedia commons

Muitas plantas e sementes são usadas na produção de cosméticos devido às suas propriedades hidratantes, antioxidantes e regenerativas. Elas fornecem óleos, extratos e ativos naturais que beneficiam a pele e os cabelos.

Reprodução de Facebook

Além disso, a tendência por produtos naturais e sustentáveis tem impulsionado ainda mais o uso desses ingredientes. Confira algumas das principais plantas e sementes utilizadas na indústria da beleza:

Imagem de Felix Lichtenfeld por Pixabay

Aloe vera â?? Suas folhas contÃªm um gel rico em vitaminas e enzimas que acalmam e hidratam a pele. Ã? usado em cremes faciais, gÃ©is pÃ³s-sol e produtos para queimaduras.

Semente de uva – Produz um óleo leve e antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento da pele. É encontrado em séruns, hidratantes e óleos corporais.

Buenas Dicas/Pixabay

Óleo de argan – Extraído das nozes da árvore de argan, é rico em ácidos graxos e vitamina E. Usado principalmente em shampoos, condicionadores e óleos capilares

Daniel*D - wikimedia commons

Camomila – Suas flores contêm propriedades calmantes e anti-inflamatórias. É utilizada em loções para pele sensível, shampoos clareadores e águas micelares.

Alvesgaspar wikimedia commons

Carité (ou karité) – Derivada da noz da árvore de karité, a chamada manteiga de karité tem alto poder de hidratação e regeneração. Presente em cremes para pele ressecada, batons e máscaras capilares.

Luluworks wikimedia commons

Rosa mosqueta – Suas sementes produzem um óleo rico em ácidos graxos e vitaminas. Muito utilizado em óleos faciais anti-idade e cicatrizantes.

AmonDhan wikimedia commons

Coco – Extraído da polpa do coco, o óleo tem propriedades hidratantes e antibacterianas. Presente em cremes corporais, máscaras capilares e demaquilantes.

Imagem Freepik

Calêndula – Suas flores possuem efeito cicatrizante e anti-inflamatório. Encontrada em pomadas para pele irritada, cremes hidratantes e produtos infantis.

wikimedia commons Ermell

Semente de linhaça – Rica em ômega-3, ajuda a nutrir a pele e os cabelos. Usada em máscaras capilares, cremes para pele seca e produtos anti-frizz.

Divulgação

Óleo de jojoba – Extraído das sementes da jojoba, tem composição semelhante ao sebo natural da pele. Presente em hidratantes faciais, shampoos e óleos para barba.

brewbooks wikimedia commons

Chá verde – Seu extrato é rico em antioxidantes e ajuda a combater o envelhecimento precoce. Usado em loções faciais, tônicos e protetores solares.

Imagem gerada por i.a

Hibisco – Suas flores contêm ácidos naturais que promovem a renovação celular. Aplicado em máscaras faciais, esfoliantes e shampoos fortalecedores.

Marjon Besteman por Pixabay

Mamona – Permite a extração de um óleo de sua semente (óleo de rícino), que estimula o crescimento capilar. Presente em óleos para cílios, sobrancelhas e cabelos.

Onjacktallcuca wikimedia commons

Centella asiática – Erva conhecida por sua ação cicatrizante e firmadora da pele. Utilizada em cremes anti-estrias, séruns e produtos anti-idade.

Forest & Kim Starr wikimedia commons

Baunilha – Suas vagens produzem um extrato aromático com efeito calmante para a pele. Usado em perfumes, cremes hidratantes e bálsamos labiais.

domínio público

Amêndoas – O óleo extraído das sementes da amendoeira é altamente hidratante e suavizante. O óleo de amêndoas doces está presente em loções corporais, óleos para massagem e cremes para gestantes.

Imagem de ekrem por Pixabay

Pepino – Seu extrato rico em água e vitaminas, tem efeito refrescante e calmante. Muito usado em tônicos faciais, máscaras hidratantes e géis para olheiras.

Imagem de Kai Reschke por Pixabay

Pracaxi – Seu óleo extraído das sementes tem alto poder umectante e ajuda a reduzir manchas. Encontrado em cremes clareadores, óleos capilares e produtos pós-sol.

P. S. Sena - wikimedia commons

Coco â?? ExtraÃ­do da polpa do coco, o Ã³leo tem propriedades hidratantes e antibacterianas. Presente em cremes corporais, mÃ¡scaras capilares e demaquilantes.

Imagem Freepik

Buriti – Seu óleo é rico em carotenoides, que protegem contra o envelhecimento precoce. Utilizado em filtros solares, óleos bronzeadores e cremes antioxidantes.

Imagem de Edinaldo Maciel edy boy por Pixabay

Alfazema (Lavanda) – Possui propriedades relaxantes e antissépticas. Presente em águas perfumadas, sabonetes terapêuticos e hidratantes corporais.

Flickr Leon Wong

Semente de linhaça – Rica em ômega-3, ajuda a nutrir a pele e os cabelos. Usada em máscaras capilares, cremes para pele seca e produtos anti-frizz.

Divulgação

Óleo de jojoba – Extraído das sementes da jojoba, tem composição semelhante ao sebo natural da pele. Presente em hidratantes faciais, shampoos e óleos para barba.

brewbooks wikimedia commons

Chá verde – Seu extrato é rico em antioxidantes e ajuda a combater o envelhecimento precoce. Usado em loções faciais, tônicos e protetores solares.

Imagem gerada por i.a

Hibisco – Suas flores contêm ácidos naturais que promovem a renovação celular. Aplicado em máscaras faciais, esfoliantes e shampoos fortalecedores.

Marjon Besteman por Pixabay

Mamona – Permite a extração de um óleo de sua semente (óleo de rícino), que estimula o crescimento capilar. Presente em óleos para cílios, sobrancelhas e cabelos.

Onjacktallcuca wikimedia commons

Centella asiática – Erva conhecida por sua ação cicatrizante e firmadora da pele. Utilizada em cremes anti-estrias, séruns e produtos anti-idade.

Forest & Kim Starr wikimedia commons

Baunilha – Suas vagens produzem um extrato aromático com efeito calmante para a pele. Usado em perfumes, cremes hidratantes e bálsamos labiais.

domínio público

Amêndoas – O óleo extraído das sementes da amendoeira é altamente hidratante e suavizante. O óleo de amêndoas doces está presente em loções corporais, óleos para massagem e cremes para gestantes.

Imagem de ekrem por Pixabay

Pepino – Seu extrato rico em água e vitaminas, tem efeito refrescante e calmante. Muito usado em tônicos faciais, máscaras hidratantes e géis para olheiras.

Imagem de Kai Reschke por Pixabay

Pracaxi – Seu óleo extraído das sementes tem alto poder umectante e ajuda a reduzir manchas. Encontrado em cremes clareadores, óleos capilares e produtos pós-sol.

P. S. Sena - wikimedia commons

Buriti – Seu óleo é rico em carotenoides, que protegem contra o envelhecimento precoce. Utilizado em filtros solares, óleos bronzeadores e cremes antioxidantes.

Imagem de Edinaldo Maciel edy boy por Pixabay

Alfazema (Lavanda) – Possui propriedades relaxantes e antissépticas. Presente em águas perfumadas, sabonetes terapêuticos e hidratantes corporais.

Flickr Leon Wong

Veja Mais

 