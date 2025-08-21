Flipar

Sabia? País comunista, sem religião, China tornou-se o maior impressor de Bíblias no planeta

A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, com mais de cinco bilhões de cópias distribuídas. Está traduzida para mais de 700 idiomas, tornando-se acessível globalmente

Por Flipar
Imagem de Pexels por Pixabay

Sua popularidade se deve à influência religiosa, cultural e histórica. A Bíblia é considerada um guia espiritual e moral para bilhões de pessoas. Seu impacto ultrapassa a religião, influenciando artes, leis e literatura

Imagem de stempow por Pixabay

É fonte de ensinamentos, valores e promessas de fé para seus leitores.O Cristianismo é a principal religião que utiliza a Bíblia como escritura sagrada.

Hucklebarry por Pixabay

Judaísmo usa o Tanakh, que corresponde ao Antigo Testamento cristão. Algumas denominações do Islã e outras religiões estudam trechos bíblicos como referência histórica e espiritual. É comum encontrar o Livro Sagrado, por exemplo, em hotéis pelo mundo.

O Cristianismo tem cerca de 2,4 bilhões de seguidores, sendo a maior religião do planeta. O Judaísmo tem cerca de 15 milhões de fiéis, utilizando parte da Bíblia. Assim, bilhões de pessoas seguem ensinamentos bíblicos direta ou indiretamente.

domínio público

Estados Unidos, Brasil, México, Filipinas, Rússia, Nigéria e China têm grandes populações cristãs. Israel e comunidades judaicas ao redor do mundo seguem o Antigo Testamento. Países da Europa e América Latina também possuem milhões de adeptos da Bíblia.

A primeira Bíblia impressa foi a Bíblia de Gutenberg, produzida em 1455. Foi um dos primeiros livros impressos com a prensa tipográfica, revolucionando a difusão do cristianismo.

NYC Wanderer wikimedia commons

Estima-se que, dessa primeira produção, que leva o nome de Gutenberg, tenham sido prensadas 180 cópias da Bíblia. Impressas, rubricadas e iluminadas (quando as letras capitulares são pintadas de forma decorativa) à mão.

Moses wikimedia commons

A impressão em massa tornou a Bíblia mais acessível às pessoas comuns.Estima-se que cerca de 100 milhões de Bíblias sejam distribuídas ou vendidas anualmente.

Essa alta circulação ocorre devido a organizações religiosas, editoras e doações missionárias. Ela continua sendo o livro mais impresso da história.

Os maiores produtores de Bíblias são a China, os Estados Unidos, o Brasil e o Reino Unido. Grandes editoras como a Sociedade Bíblica e a HarperCollins produzem milhões de exemplares.

Curiosamente, a China comunista lidera a produção devido à impressão em larga escala pela Amity Printing Company. Desde 2003, a empresa produz para o mercado externo e, das treze milhões de bíblias impressas no ano passado, nove milhões foram para exportação.

Yoshi Canopus wikimedia commons

Em 6 de novembro de 2024, a fábrica de Bíblias de Barueri, em São Paulo, alcançou a marca de 200 milhões de livros sagrados impressos no local.

Reprodução TV Globo

Barueri, em São Paulo, tem o centro de produção da Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 1948. A tecnologia é avançada e garante uma incrível agilidade: bastam 3 segundos para que um exemplar de 1.200 páginas fique pronto. Ao fim do dia, mais de 30 mil Bíblicas em 84 idiomas são distribuídas.

Reprodução TV Globo

De acordo com o reverendo Erní Seibert, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, o centro de produção envia Bíblias para mais de 100 países em mais de 80 línguas. Ele ressalta que o destino é variado, incluindo hospitais e prisões onde o livro sagrado pode servir de apoio emocional.

Reprodução TV Globo

O centro de produção também lança versões em braille, para quem tem deficiência visual. Corresponde a um metro e meio de papel impresso e é distribuído de graça para as instituições de apoio.

Reprodução TV Globo

As escrituras que fazem parte da Bíblia foram escritas em três idiomas: hebraico, aramaico e grego. Assim, uma edição especial foi produzida nas línguas originais. O teólogo Renato Gusso destaca que a evolução do idioma faz com que certas palavras devam ser consideradas com o sentido da época.

Reprodução TV Globo

Existem Bíblias católicas, protestantes e judaicas, além de versões específicas para estudo, devocionais e infantis. Algumas são ilustradas,

Gerald R. Ford Presidential Museum domínio público

A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores ao longo de aproximadamente 1.500 anos, de 1400 a.C. a 100 d.C. Seus escritores incluem profetas, reis, sacerdotes e apóstolos, como Moisés, Davi, Isaías, Mateus, Paulo e João.

Acabashi - wikimedia commons

Os quatro evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, chamados assim de evangelistas. Destes, Mateus e João eram apóstolos, enquanto Marcos e Lucas foram discípulos próximos dos apóstolos.

Domínio público

Além dos evangelhos de Mateus e João, os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago e Judas escreveram cartas e epístolas que fazem parte do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, escreveu grande parte das cartas apostólicas.

Globetrotter19 - wikimedia commons

A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, sendo o Antigo composto por 39 livros (ou 46 na versão católica) e o Novo por 27 livros.

Gerard van de Bruinhorst wikimesia commons

O Antigo Testamento contém relatos da criação, leis, profecias e história do povo judeu. O Novo Testamento narra a vida de Jesus, a formação da Igreja e visões proféticas.

O maior capítulo é o Salmo 119, com 176 versículos, enquanto o menor é o Salmo 117, com apenas dois versículos. O Antigo Testamento tem 929 capítulos, e o Novo Testamento tem 260.

Veja passagens famosas da Bíblia. João 3:16 – “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito...” (sobre a salvação).

Madsfoto - wikimedia commons

Salmo 23 – “O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.” (sobre confiança em Deus).

Gênesis 1:1 – “No princípio, criou Deus os céus e a terra.” (sobre a criação do mundo).

Imagem de congerdesign por Pixabay

Mateus 22:37-39 – “Amarás o Senhor, teu Deus... e ao teu próximo como a ti mesmo.” (sobre o amor a Deus e ao próximo).

Filipenses 4:13 – “Posso todas as coisas naquele que me fortalece.” (sobre força na fé).

Imagem de Pexels por Pixabay

Veja Mais

 