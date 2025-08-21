Wagner Moura receberá homenagem no Festival de Cinema de Zurique

Apesar de muitos terem apostado na indicação de Wagner Moura para o Emmy 2025, não foi dessa vez que o ator brasileiro concorreu no maior prêmio da TV.
Moura era cotado para uma indicação na categoria de Melhor Ator por sua atuação na série 'Ladrões de Drogas', da Apple TV+.
Por outro lado, seu colega de elenco, Brian Tyree Henry, foi indicado na mesma categoria.
A ausência de Wagner Moura gerou revoltou nas redes sociais. Alguns fãs acusaram o Emmy de preconceito contra latinos.
“Wagner Moura de fora? Emmy odeia latinos”, esbravejou um internauta. “Não acredito que esnobaram o Wagner Moura. Emmy Lixo”, protestou outro.
A série, baseada no livro de Dennis Tafoya, segue dois amigos (Henry e Moura) que se passam por agentes da DEA para roubar traficantes, mas acabam envolvidos em uma guerra contra um esquema de drogas.
A 77ª edição do Emmy Awards acontecerá no dia 14 de setembro, em uma cerimônia em Los Angeles. Confira os principais indicados!
Melhor Ator em Minissérie, Antologia ou Filme para TV: Colin Farrell, por 'Pinguim'; Stephen Graham, por 'Adolescência'; Jake Gyllenhaal, por 'Acima de Qualquer Suspeita'; Bryan Tyree Henry, por 'Ladrões de Drogas'; e Cooper Koch, por 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos pais'.
Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Filme para TV: Cate Blanchett, por 'Disclaimer'; Meghann Fahy, por 'Sereias'; Rashida Jones, por 'Black Mirror'; Michelle Williams; por 'Morrendo por S?xo'; e Cristin Milioti, por 'Pinguim'.
Melhor Minissérie ou Antologia: 'Adolescência': 'Black Mirror'; 'Morrendo por S?xo'; 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos pais'; e 'Pinguim'.
Melhor Direção em Série de Comédia: Ayo Edebiri, por 'O Urso'; Lucia Aniello, por 'Hacks', James Burrows, por 'Mid-Century Modern; Nathan Fielder, por 'O Ensaio'; e Seth Rogen e Evan Goldberg, por 'O estúdio'.
Melhor Atriz em Série de Comédia: Uzo Aduba, por 'Assassinato na Casa Branca'; Kristen Bell, por 'Ninguém Quer'; Quinta Brunson, por 'Abbott Elementary'; Ayo Edebiri, por 'O Urso'; e Jean Smart, por 'Hacks'.
Melhor Ator em Série de Comédia: Adam Brody, por 'Ninguém Quer'; Seth Rogen, por 'O Estúdio'; Jason Segel, por' Falando a Real'; Martin Short, por 'Only Murders in the Building'; e Jeremy Allen White, por 'O Urso'.
Melhor Série de Comédia: 'Abbott Elementary'; 'O Urso'; 'Hacks'; 'Ninguém Quer'; 'Only Murders in the Building'; 'Falando a Real'; 'O Estúdio'; e 'O Que Fazemos nas Sombras'.
Melhor Roteiro em Série de Drama: Dan Gilroy, por 'Andor'; Joe Sachs e R. Scott Gemmill, por 'The Pitt': Dan Erickson, por 'Ruptura'; Will Smith, por 'Slow Horses'; e Mike White, por 'The White Lotus'.
Melhor Direção em Série de Drama: Janus Metz, por 'Andor'; Amanda Marsalis e John Wells, por 'The Pitt'; Jessica Lee Gagné e Ben Stiller, por 'Ruptura'; Adam Randall, por 'Slow Horses'; e Mike White, por 'The White Lotus'.
Melhor Ator em Série de Drama: Sterling K. Brown, por 'Paradise'; Gary Oldman, por 'Slow Horses'; Pedro Pascal, por 'The Last of Us'; Adam Scott, por 'Ruptura'; e Noah Wyle, por 'The Pitt'.
Melhor Atriz em SÃ©rie de Drama: Kathy Bates, por 'Matlock'; Sharon Horgan, por 'Mal de FamÃlia'; Britt Lower, por 'Ruptura'; Bella Ramsey, por 'The Last of Us'; e Keri Russell, por 'A Diplomata'.
Melhor Série de Drama: 'Andor'; 'A Diplomata'; 'The Last of Us'; 'Paradise'; 'The Pitt'; 'Ruptura'; 'Slow Horses'; e 'The White Lotus'.