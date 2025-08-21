Flipar

Espécie de tubarão com 'boca gigante' é achada em Sergipe

A aparição de um raro tubarão megaboca na praia de Barra dos Coqueiros, em Sergipe, atraiu a atenção de pesquisadores.

O exemplar, um macho de 4,63 metros, foi encontrado morto no dia no dia 4 de julho. Para se ter uma ideia, este foi apenas o quarto registro dessa espécie no Brasil. No mundo, ele só foi avistado 274 vezes!

O exemplar estava em bom estado e foi levado para estudo no Oceanário de Aracaju. Localizado na Orla de Atalaia, é o primeiro oceanário do Nordeste e possui formato de tartaruga gigante, abrigando cerca de 70 espécies marinhas e fluviais em 18 tanques, além de promover ações de sensibilização ambiental por meio do Projeto Tamar

Especialistas de várias instituições coletaram amostras para pesquisar sua biologia, já que pouco se sabe sobre essa espécie.

A intenção é que, após análises, o tubarão seja exposto no Museu da Fundação Projeto Tamar para conscientização ambiental e divulgação científica.

'Este tubarão é tão raro que dificilmente há exemplares em museus ou coleções científicas na América Latina', pontuou Cláudio Buia, professor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Descoberto apenas em 1976, o tubarão megaboca vive em águas profundas de regiões tropicais e subtropicais.

Seu nome se deve à sua enorme boca, que pode atingir mais de um metro de diâmetro e é utilizada para filtrar o plâncton da água, sua principal fonte de alimento.

Sua biologia ainda é pouco compreendida, mas acredita-se que seja uma espécie solitária e de crescimento lento. Veja outras espécies raras de animais!

Saola: Trata-se de um mamífero raro e enigmático encontrado nas florestas montanhosas do Vietnã e Laos. Foi descoberto em 1992 e está criticamente ameaçado pela perda de habitat e caça.

Ili Pika: Pequeno mamífero endêmico da China, descoberto em 1983. É extremamente raro e ameaçado pelas mudanças climáticas.

Axolote: Um tipo de salamandra nativa do México, o axolote é famoso por sua capacidade única de regenerar membros e órgãos. Está criticamente ameaçado devido à poluição e destruição de seu habitat aquático.

Rinoceronte-de-java: Uma das espécies de rinoceronte mais ameaçadas do mundo, com menos de 50 indivíduos sobrevivendo na Indonésia. É extremamente reservado e difícil de ser observado na natureza.

Pássaro Kakapo: Este é um papagaio noturno, não voador e o mais pesado do mundo, endêmico da Nova Zelândia. Programas de conservação tentam salvar a espécie, que tem cerca de 250 indivíduos.

Tartaruga Rafetus swinhoei: Endêmica do Vietnã e da China, esta é a tartaruga de água doce mais ameaçada do mundo. Existem apenas dois ou três indivíduos criados em cativeiros.

Cervo-das-folhas: É o menor cervo do mundo, encontrado nos Andes da Colômbia, Equador e Peru. Por viver em altitudes elevadas e ser muito tímido, são escassos os estudos sobre sua população.

Gorila-do-rio-cross: Esta subespécie de gorila-ocidental é encontrada em uma pequena região na fronteira entre Camarões e Nigéria. Estima-se que existam entre 200 e 300 indivíduos na natureza.

Peixe-dragão-das-profundezas: Vivendo nas profundezas abissais dos oceanos, este peixe é notável por seu corpo alongado, dentes afiados, bioluminescência e longos apêndices usados para atrair presas.

