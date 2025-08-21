Espécie de tubarão com 'boca gigante' é achada em Sergipe

O exemplar estava em bom estado e foi levado para estudo no Oceanário de Aracaju. Localizado na Orla de Atalaia, é o primeiro oceanário do Nordeste e possui formato de tartaruga gigante, abrigando cerca de 70 espécies marinhas e fluviais em 18 tanques, além de promover ações de sensibilização ambiental por meio do Projeto Tamar